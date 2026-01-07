Fransa, Ukrayna ve Birleşik Krallık niyet bildirgesi imzaladı - Son Dakika
Dünya

Fransa, Ukrayna ve Birleşik Krallık niyet bildirgesi imzaladı

Fransa, Ukrayna ve Birleşik Krallık niyet bildirgesi imzaladı
07.01.2026 10:04
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya uluslararası güç konuşlandırılması için niyet bildirgesi imzaladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasının ardından bu ülkeye uluslararası güç konuşlandırılmasına ilişkin niyet bildirgesi imzaladı. Macron, Paris'te Elysee Sarayı'nda Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından 35 ülkeden yetkililerin katılımıyla Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi düzenlendi. Zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.

Macron, Paris'teki toplantının Ukrayna'da sağlam ve kalıcı bir barış için ciddi bir gelişmeyi ortaya koyduğunu bildirdi. Paris'te imzalanan bildirgenin güvenlik garantilerinin tüm unsurlarını detaylandırdığını söyleyen Macron, "Bu toplantı, Gönüllüler Koalisyonu'nun 35 ülkesi, Ukrayna ve ABD'nin arasında sağlam güvenlik garantileri inşa etmek için operasyonel bir mutabakat olduğunu gösteriyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna için 100 bin kişilik gönüllü bir ordu planladıklarını belirterek, "Havada, denizlerde, karada uluslararası bir gücün konuşlanması için çalışmalarımıza devam ediyorum. Bunu ateşkesi güvence altına almak için yapıyoruz. Alman, İtalyan ve Polonyalı dostlarımızı selamlamak istiyorum ve özellikle deniz alanında Türkiye'nin rolünün önemini vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin burada gerçekten önemli bir role sahip ve bu sorumluluğun tamamını üstlendi" ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY: ABD BU KONUDA ÇALIŞMAYA HAZIR

Zelenskiy ise NATO, Avrupa Birliği ülkeleri, Avustralya ve Türkiye'nin de bulunduğu 27 ülke liderinin bir araya geldiği, bugüne kadar en yüksek katılımlı Gönüllüler Koalisyonu toplantısının düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti. Barış ihlallerinin önüne geçecek bir izleme mekanizmasının kurulması için ABD tarafı ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Zelenskiy, "ABD bu konuda çalışmaya hazır" diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın 20 maddelik barış planına ilişkin, "Bazı sorular var. Özellikle toprak meselesi üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu konuda bazı fikirleri tartıştık. Ekipler eğer bazı meselelerde anlaşamazsa liderler seviyesinde bunları görüşebiliriz" açıklamasında bulundu.

STARMER: RUSYA BARIŞ İÇİN HAZIR DEĞİL

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Ukrayna'da barışın yakın olduğunu vurgulayarak, "Gönüllüler Koalisyonu'nun amacı, kalıcı barışı getirmeye yardım etmek ve ABD'yle çalışarak uzun vadeli güvenlik garantileri oluşturmak. Bu noktaya ulaşmaya her zamankinden daha yakınız" dedi.

Zelenskiy ve Macron'la ortak bir niyet beyanına imza attıklarını söyleyen Starmer, "Bugün Devlet Başkan Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Macron'la bir adım daha öteye gittik ve bir barış anlaşmasının imzalanması halinde askerlerimizin Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanını imzaladık. Ateşkesten sonra İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna genelinde oluşturacağı askeri noktaları, korunaklı silah tesisleri inşasını ve Ukrayna'nın savunmada ihtiyaç duyduğu askeri ekipman desteğini de bugün detaylıca ele aldık" diye konuştu.

Starmer, Rusya'nın gelecekte de saldırma ihtimaline karşı Ukrayna'ya destek verme konusunu da toplantıda ele aldıklarını belirterek, "Barışı yalnızca Putin taviz vermeye hazır olduğunda elde edebiliriz. Rusya'nın söylemlerine bakılırsa, Putin barış için hazır değil. Son haftalarda bunun tam tersi olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.