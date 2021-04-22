Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 36. haftası yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın son gününde Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep'i 3-2 yenerken; Medipol Başakşehir de Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük kurdu.

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Fatih Karagümrük-Göztepe: 1-1

Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: 2-2

Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: 5-3

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-2

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 0-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 1-1

Galatasaray-Trabzonspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: 3-2

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 0-1

Puan Durumu

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

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