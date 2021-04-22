Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

22.04.2021 21:23
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'in 36. haftası yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Süper Lig'in 36. haftası yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın son gününde Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep'i 3-2 yenerken; Medipol Başakşehir de Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük kurdu.

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Fatih Karagümrük-Göztepe: 1-1

Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: 2-2

Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: 5-3

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-2

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 0-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 1-1

Galatasaray-Trabzonspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: 3-2

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 0-1

Puan Durumu

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

TAKIMOGBMAYP
1.BEŞİKTAŞ 342266723572
2.FENERBAHÇE 342167613469
3.GALATASARAY 342068663366
4.TRABZONSPOR 3516127423360
5.AYTEMİZ ALANYASPOR3516712553955
6.ATAKAŞ HATAYSPOR3415811574353
7.GAZİANTEP 3413129514251
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR3412157474051
9.FATİH KARAGÜMRÜK 34131110494050
10.GÖZTEPE 35121112514847
11.ÇAYKUR RİZESPOR 34101212445442
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR3591511364742
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR34101113424541
14.MKE ANKARAGÜCÜ3410816425438
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR3481313404637
16.KASIMPAŞA 3591016375137
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 349916375336
18.HES KABLO KAYSERİSPOR3481115264335
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3581017365834
20.GENÇLERBİRLİĞİ348818346032
21.YUKATEL DENİZLİSPOR346919325927

37. Hafta

Süper Lig'de 37. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

24 Nisan Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

25 Nisan Pazar:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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