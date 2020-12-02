Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Futbol: Toplu sonuç

02.12.2020 18:49
Futbol: Toplu sonuç, System.String[]

Misli.com 3. Lig'in 12. hafta, 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarla tamamlandıGruplarda alının sonuçlar şöyle: 1.

Misli.com 3. Lig'in 12. hafta, 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarla tamamlandı

Gruplarda alının sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Belediye Derincespor- Antalya Kemerspor: 4-1

Arnavutköy Belediyespor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-1

Manisaspor- Fatsa Belediyespor: 1-1

Bucaspor 1928- Çankaya Futbol Kulübü: 1-1

1877 Alemdağspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3

Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor: 1-2

Diyarbekispor- Ofspor: 1-1

Payasspor- Nevşehir Belediyespor: 1-0

2. Grup:

Tekirdağspor- Ağrı 1970: 2-1

Karaman Belediyespor-Tokatspor: 0-3

Büyükçekmece Tepecikspor- Halide Edip Adıvarspor: 2-2

Yomraspor-Belediye Kütahyaspor: 1-2

Fethiyespor- İskenderun Futbol Kulübü: 5-0

Ceyhanspor- Mardin Fosfatspor: 1-3

Darıca Gençlerbirliği- Nazilli Belediyespor: 2-1

Yozgatspor 1959-Çengelköy: 2-0

3. Grup:

Şile Yıldızspor- Çarşambaspor: 0-1

Altındağspor-Arhavispor: 1-0

Osmaniyespor-Çatalcaspor: 1-2

Erbaaspor- Cizrespor: 0-1

Isparta 32- Yalovaspor: 1-2

Esenler Erokspor- Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Batman Petrolspor- Karşıyaka: 0-0

İçel İdmanyurdu-Somaspor: 1-0

Edirne Belediyesi, Malatya Yeşilyurt, Derincespor, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor


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