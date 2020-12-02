Futbol: Toplu sonuç

Misli.com 3. Lig'in 12. hafta, 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarla tamamlandı
Gruplarda alının sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Belediye Derincespor- Antalya Kemerspor: 4-1
Arnavutköy Belediyespor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-1
Manisaspor- Fatsa Belediyespor: 1-1
Bucaspor 1928- Çankaya Futbol Kulübü: 1-1
1877 Alemdağspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3
Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor: 1-2
Diyarbekispor- Ofspor: 1-1
Payasspor- Nevşehir Belediyespor: 1-0
2. Grup:
Tekirdağspor- Ağrı 1970: 2-1
Karaman Belediyespor-Tokatspor: 0-3
Büyükçekmece Tepecikspor- Halide Edip Adıvarspor: 2-2
Yomraspor-Belediye Kütahyaspor: 1-2
Fethiyespor- İskenderun Futbol Kulübü: 5-0
Ceyhanspor- Mardin Fosfatspor: 1-3
Darıca Gençlerbirliği- Nazilli Belediyespor: 2-1
Yozgatspor 1959-Çengelköy: 2-0
3. Grup:
Şile Yıldızspor- Çarşambaspor: 0-1
Altındağspor-Arhavispor: 1-0
Osmaniyespor-Çatalcaspor: 1-2
Erbaaspor- Cizrespor: 0-1
Isparta 32- Yalovaspor: 1-2
Esenler Erokspor- Elazığ Karakoçan FK: 1-0
Batman Petrolspor- Karşıyaka: 0-0
İçel İdmanyurdu-Somaspor: 1-0
- Kaynak: AA
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