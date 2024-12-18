Garanti BBVA, Ürün ve Hizmetleriyle KOBİ'lerin Dönüşüm Sürecinde Yanlarında… - Son Dakika
Üye Girişi
Finans

Garanti BBVA, Ürün ve Hizmetleriyle KOBİ'lerin Dönüşüm Sürecinde Yanlarında…

Garanti BBVA, Ürün ve Hizmetleriyle KOBİ\'lerin Dönüşüm Sürecinde Yanlarında…

KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin dinamosu olarak yalnızca istihdam ve üretimde değil, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında da kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme, günümüz iş dünyasında KOBİ'lerin dönüşümü ve rekabet gücünü artırmak için vazgeçilmez hale geldi.

18.12.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, bu dönüşüm sürecinde sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerle KOBİ'lere yol arkadaşlığı yapmayı sürdürüyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, KOBİ'lerin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde dönüşümünü değerlendirerek, bu süreçte bankanın oynadığı kilit role dikkat çekti. Kaya, KOBİ'lerin ekonomik büyümenin temel taşları olduğunu belirterek, "Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik süreçlerinde doğru yönlendirmelerle KOBİ'lerimiz hem iş dünyasını hem de toplumu dönüştürebilecek güçte. Bu yolculukta onların en büyük destekçisi olmaktan son derece mutluyuz" dedi.

Garanti BBVA, KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri çözümlerle ve sunduğu yenilikçi hizmetlerle işletmelerin operasyonel yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili olarak Sibel Kaya, dijitalleşmenin sadece işlemleri hızlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda çevresel etkileri azalttığını belirterek, "Dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlar, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kritik bir araç haline geldi. Örneğin dijitalleşme sayesinde şirketler, tedarik zincirlerini daha verimli hale getirerek, enerji tüketimini %20 oranında azaltabiliyor. Yalnızca üretim süreçlerinde değil, finansal süreçlerde de dijitalleşmenin sürdürülebilirliğe önemli bir katkısı var. Bugün 1,6 milyondan fazla esnaf, KOBİ ve ticari müşterimize mobil ve internet üzerinden 1.000'e yakın hizmet sunuyoruz. KOBİ müşterilerimizin %89'u dijital kanallarımızı aktif olarak kullanıyor. Para transferi, döviz alış - satış, kart ve fatura ödemeleri gibi işlemlerin %99'u mobil ve internet üzerinden gerçekleşiyor. Müşterilerimizin %44'ü, temel ürünlerden nakit kredilerini dijital kanallardan kullanır duruma geldi. Bugün artık manuel kredi değerlendirme süreçleri yerini dijital kredi skorlama yöntemlerine bıraktı. Müşteriler, yaklaşık 60 sayfadan oluşan üye işyeri sözleşmelerinin %92'sini dijitalden onaylayarak kağıt israfı olmadan süreçlerini tamamlayabiliyor. Bütün bunlar, şirketlerin bu yöndeki ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha verimli bir şekilde sonuçlandırmasını sağlıyor. Banka olarak vizyonumuz, müşterilerimiz için üretken yapay zekayı kullanarak gerçek zamanlı deneyimler yaratmak, geçmişte olduğu gibi empatik bir bankacılık yapmak ve kesintisiz müşteri deneyimi sunmak. Yapay zeka pek çok sektörde olduğu gibi bankacılığı da değiştiriyor. Bu değişim şüphesiz müşterilerimizin faydasına olacak ve KOBİ'lerimiz de bu dönüşümde birlikte değişecek ve gelişecek." ifadelerini kullandı.

KOBİ'ler için yeşil dönüşüm destekleri

Garanti BBVA, KOBİ'lerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için enerji verimliliği projelerinden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede finansman çözümleri sunuyor. Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Sibel Kaya, "Yeşil ve sürdürülebilir finansman ürünlerimiz kapsamında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevre dostu projeleri desteklemek amacıyla özel kredi paketleri sunuyoruz. Bu şekilde KOBİ müşterilerimize finansman, maliyet yönetimlerine ve rekabette geride kalmamaları için destek sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında danışmanlık vererek KOBİ'lere yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların sürdürülebilirlik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı olacak hizmetleri sunuyoruz. Bu çerçevede KOBİ'lerin yeşil dönüşüm hakkında farkındalık ve dönüşümün faydalarını anlamaları için eğitim programları düzenliyoruz. Dijital ve teknolojik dönüşüm çözümlerimizle de KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuklarına destek olarak verimliliği artıran ve çevre dostu iş modellerine geçişi teşvik eden öneriler sunuyoruz. KOBİ müşterilerimizin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi küresel düzenlemelere uyum süreçlerinde de yanlarındayız. KOBİ'lerimizin bu dönüşümde başarılı olmaları, yalnızca kendi işletmeleri için değil, ülkemiz ekonomisinin de sürdürülebilirliği için de kritik bir öneme sahip. Garanti BBVA olarak, müşterilerimize dijitalleşme ve sürdürülebilirlikte yol arkadaşı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz müşterilerimizle birlikte yürüyor, birlikte büyüyoruz. KOBİ'lerimizin güçlü bir şekilde büyüyerek ülke ekonomisine katkı sağlaması için gereken tüm desteği de sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Garanti BBVA, Ürün ve Hizmetleriyle KOBİ'lerin Dönüşüm Sürecinde Yanlarında… - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:46:59. #1.11#
SON DAKİKA: Garanti BBVA, Ürün ve Hizmetleriyle KOBİ'lerin Dönüşüm Sürecinde Yanlarında… - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.