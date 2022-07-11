Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü... - Son Dakika
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Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...

11.07.2022 20:56

Şanlıurfa'da 3 çocuklu Fatma Yiğit'in gayri meşru ilişki yaşadığı Ferhat Demir'i öldürmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Sahte bir kadın hesabı ile Fatma'nın kocasıyla sosyal medyadan konuşan Ferhat Demir, daha sonra aldatıldığını düşünen Fatma'yla yaşamaya başladı. Birkaç gün birlikte zaman geçirdikten sonra ikili tartıştı. İkisinin fotoğrafının telefonuna gelmesi sonrası Fatma'nın kocası durumu ailesine anlattı. Babasının direktifi sonrası Fatma cinayeti gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde yaşanan olayda 3 çocuk annesi Fatma Y.S., sokak ortasında 25 yaşındaki Ferhat Demir'i silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan kadın, emniyete götürülürken olayın detayları ortaya çıktı.

SAHTE HESAP AÇIP KADIN GİBİ KOCASIYLA KONUŞTU

İddiaya göre, Ferhat Demir ile Fatma Y.S., sosyal medya üzerinden tanıştı. Bir süre Fatma Y.S. ile sohbet eden Ferhat Demir, evli olduğunu öğrenince kadını kandırabilmek için bir plan yaptı. Bir kadın adına sahte sosyal medya hesabı açan Demir, Fatma Y.S.'nin kocası Hüseyin S. ile sohbet etmeye başladı.

Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'yasak aşk' cinayetinin detayları ortaya çıktı

ALDATILDIĞINI DÜŞÜNEN KADIN İLE AŞK YAŞADI

Hüseyin S.'ye kendisini kadın olarak inandıran Ferhat Demir, yazışmaları eşi Fatma Y.S.'ye gönderip kocasının onu aldattığını söyledi. Aldatıldığını düşünen kadın, iddiaya göre Ferhat Demir ile yakınlaşmaya başladı. Bu yakınlaşma kısa sürede ikili arasında aşk yaşanmasına neden oldu.

KOCASI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Ferhat Demir kadın ile buluşmak için Iğdır'dan Şanlıurfa'ya geldi. Suruç ilçesinde yaşayan Fatma Y.S. de 3 çocuğunu bırakıp Şanlıurfa merkeze geldi. Eşinin ortadan kaybolduğunu fark eden Hüseyin S., başına kötü bir şey gelmiş olabileceği düşüncesiyle polise kayıp ihbarında bulundu.

Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'yasak aşk' cinayetinin detayları ortaya çıktı
Ferhat Demir

BİRKAÇ GÜN SONRA TARTIŞTILAR

Öte yandan birkaç gün Şanlıurfa merkezde birlikte zaman geçiren çift, daha sonra Birecik ilçesine gitti. Burada da bir kaç gün birlikte zaman geçiren çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda Fatma Y.S. Suruç'ta yaşayan babasının evine gitti.

TELEFONUNA GİDEN FOTOĞRAF SONRASI YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI

Eşinin neden ortadan kaybolup yaklaşık bir hafta sonra babasının evine döndüğünü anlamaya çalışan Hüseyin S.'nin telefonuna kimliği henüz belirlenemeyen birinden yasak aşk yaşayan çiftin birbirine sarılmış haldeki fotoğrafı gönderildi. Fotoğrafları gören Hüseyin S., aldatıldığını öğrenince durumu ailesine anlattı.

Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'yasak aşk' cinayetinin detayları ortaya çıktı
Fatma Yiğit - Ferhat Demir

ÖLDÜRÜP, "NAMUSUMU TEMİZLEDİM" DİYE BAĞIRDI

Hem Fatma Y.S. hem de Hüseyin S.'nin ailesi olaydan haberdar olduktan sonra öldürülme korkusu yaşayan Hüseyin S., kaçarak kayıplara karışırken Fatma Y.S. ise Ferhat Demir'i arayarak Suruç'a çağırdı. Suruç ilçesine giden Ferhat Demir, Mizaryolu Mahallesinde Fatma Y.S. ile buluştu. Fatma Y.S. yanında getirdiği tabanca ile Ferhat Demir'e onlarca kez ateş açtı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken "Namusumu temizledim" diye bağıran kadın, cesedin başından ayrılmayarak polisi bekledi. Olay yerine giden polis ekipleri, kadını gözaltına alarak emniyete götürdü.

Son Dakika | Şanlıurfa'daki 'yasak aşk' cinayetinin detayları ortaya çıktı

FOTOĞRAFLARI GÖNDERMEKLE TEHDİT ETMİŞ

İddiaya göre, emniyetteki ifadesinde cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söyleyen kadın, Ferhat Demir'in kendisini uygunsuz fotoğraflarını ailesine göndermekle tehdit ettiğini dile getirdi.

"YA GİT KENDİNİ ÖLDÜR YA DA NAMUSUNU TEMİZLE"

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yiğit'in savcılık ifadesinde, pişman olmadığını ve namusunu temizlediğini söyledi öğrenildi. Yiğit, Ailemin evine gittim. Babam bana 'ya git kendini öldür ya da o adamı öldür. Namusunu temizle' dedi. Ben de Ferhat Demir'i aradım Suruç'a gelmesini istedim. O sıra evde bulunan tüfeği aldım dışarıda Ferhat Demir'i cadde üzerinde bekledim. Ferhat benimle konuştuğu sırada yanımda getirdiğim tüfek ile kendisine ateş açtım. Daha sonra polisi bekledim. Öldürdüğüm için de pişman değilim. Namusumu temizledim?? dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü... - Son Dakika
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