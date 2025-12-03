Gazetecilere bağırdı, saldırmaya kalktı! Gerçek çok farklı çıktı - Son Dakika
Gazetecilere bağırdı, saldırmaya kalktı! Gerçek çok farklı çıktı

Gazetecilere bağırdı, saldırmaya kalktı! Gerçek çok farklı çıktı
03.12.2025 17:21  Güncelleme: 17:30
Gazetecilere bağırdı, saldırmaya kalktı! Gerçek çok farklı çıktı
Eskişehir'de farklı birimlerden personellerin katılımıyla gerçekleştirilen yaralanmalı trafik kazası tatbikatında ilginç anlar yaşandı. Yaralı yakınını canlandıran bir kişinin kendini rolüne fazla kaptırdığı anlar kameralara yansıdı.

Eskişehir'de farklı birimlerden 26 personel ve 9 aracın katıldığı yaralanmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, EMKU eğitmenleri de kazada yaralı yakınlarının, ekiplerin yanı sıra basın mensuplarına nasıl engel olduğunu canlandırdı.

TRAFİK KAZASI TATBİKATINDA İLGİNÇ ANLAR

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından yaralamalı trafik kazası tatbikatı yapıldı. Acil durum ekiplerinin koordinasyonunu arttırmak amacıyla gerçekleştirilen ve gerçeğini aratmayan tatbikata farklı birimlerden 26 personel ve 9 araç katıldı. Senaryo gereği trafik kazasında yaralananlar ekipler tarafından ambulanslara alınarak hastaneye sevk edildi.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERMEYE KALKTI

Tatbikatta senaryo gereği, kazazede ve yakınlarının yaşadıkları korku ve travma ile farkında olmadan ekiplere engel olması, panik anında yapılan hatalar ve kaza yerindeki karmaşa canlandırıldı. Tatbikatta rol alan UMKE eğitmeni Fazilet Çam, kazazede olarak girdiği, senaryoya uygun şekilde basın mensuplarına tepki göstererek gerçek kazalardaki duygu yoğunluğunu canlandırdı.

"HASTA YAKINLARININ BASINA TEPKİLERİ OLUYOR"

Yaklaşık 32 yıldır sağlıklı olan UMKE eğitmeni Fazilet Çam, "Gittiğimiz vakalarda çok daha acı olaylar, ölümcül vakalar görüyoruz. Bu tarz kazaları görüyoruz. Oradaki yaralı yakınlarımızın, gördüğümüz gerçek olan acılarını bizler de bir nebze olsun burada hayali olarak göstermeye çalıştık. Sağlıkçı olmak, soğukkanlılık gerektirir. Eğer biz soğukkanlı olmazsak olmaz. Tabii ki biz de insanız, acıyı hissediyoruz ve yaşıyoruz fakat orada acılarımızı bir kenara bırakıp, onlara yardım edebilmek için soğukkanlılığımızı korumamız gerekiyor. Meslek hayatım boyunca pek çok acılarla ve vakalarla karşılaştım, o nedenle ben de burada onların rolünü yapmaya çalıştım, bir nevi gerçek çünkü aslında duygularımı da kattım böyle şeyler her an bizim de başımıza gelebilir. Yanlış anlamayın tabii ki sizler görevinizi yapıyorsunuz lakin insanlar o durumda sanki 'Aa baksana bizim halimizi çekiyorlar' gibi hasta yakınlarının basına çok fazla tepkileri oluyor. Ben onu bu şekilde size karşı rol yapmaya çalıştım" dedi.

"YARDIM ETMEYE ÇALIŞIRKEN ZARAR DA VEREBİLİYORLAR"

Eskişehir Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı ise kazazedelerin panik davranışları olduğunu belirterek, "Eskişehir'deki acil sağlık hizmetlerinin daha ileri gitmesi ve daha aktif bir şekilde sahada, daha güzel hizmetler verebilmemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bir tatbikat ama gerçekten gerçeği aratmayacak şekilde güzel bir şekilde oldu. Buradaki senaryomuz da iki aracın karıştığı yaralamalı bir trafik kazası. Kazazedeler, o üzüntüyle bir şeyler yapma istiyorlar ve işin açığı bazen yardım etmeye çalışırken hastalarımıza zarar da verebiliyorlar. Vatandaşımızın o heyecanını, o üzüntüsünü anlıyoruz ama özellikle bu işin uzmanı ekipler geldikten sonra onların yardımcı olmalarında fayda var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Gazetecilere bağırdı, saldırmaya kalktı! Gerçek çok farklı çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazetecilere bağırdı, saldırmaya kalktı! Gerçek çok farklı çıktı - Son Dakika
