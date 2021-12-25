Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm belediyelerimize de sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen hadise. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Kültür Merkezi yanında düzenlenen, "Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, Gaziantep sanayisinin bugünkü seviyesine, "Mennan usta" diye bilinen merhum makine üreticisi Mennan Aksoy gibi becerikli ellerin, eski milletvekili Kahraman Emmioğlu gibi yerel dinamiklerle sanayinin gücünü birleştiren fikir ve hizmet abidelerinin ve eski bakanlardan merhum Hasan Celal Güzel gibi vizyoner isimlerin açtığı yolla geldiğini söyledi.

Gaziantep'e şükran borçlarını, şehre yaptıkları hizmetlerle ödemeye çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gaziantep'e her seferinde eser ve hizmet çıkınımızı doldurarak geliyoruz. Daha 3 hafta önce İstanbul'da, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında 100 hayırsever programında iş insanlarımızla, şehrimize yapılacak eğitim yatırımlarının sözünü aldık. Bir yıl önce bugünlerde Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirmiştik. Yine geçtiğimiz yılın eylül ayında Gaziantep'teydik. Ne yaptık? TEKNOFEST vesilesiyle geldiğimiz şehrimizde organize sanayi bölgemizde yapımı tamamlanan 300 fabrikanın açılışına katıldık.

Bay Kemal icraat icraat, laf değil, icraat. Gerçi birileri buna inanmayıp Antep'e kadar gelerek ellerinde hesap makinesiyle fabrikaları saymaya başladı. Daha çok sayarsınız, daha çok sayacaksınız. Ama baktılar ki fabrika sayısı 300'ü de geçecek, eksiği yok, fazlası var, hemen konuyu kapattılar. Şimdi Gaziantep 6. Organize Sanayi Bölgesini kuruyor. Bay Kemal, lütfeder gelirsen yerini gösterirler. Kendilerini burada yapılacak fabrikaları da saymaya bekleriz. Hiç değilse bu vesileyle Gaziantep'in yolunu, Gaziantep'in beyranını, kebabını, baklavasını yerler, ağızları tatlanır, insanıyla muhabbet ederler, yürekleri de ferahlar. Yoksa bizimle uğraşmaktan, dünyayı kendilerine zehir edecekler."

Açılışı yapılan eserler

Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira olan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, eğitimde yatırım bedeli 1 milyar 86 milyon lirayı bulan anaokulu, ilköğretim okulu, ortaokul, lise ile öğrenci pansiyonları ve atölyelerini resmen bugün hizmete açtıklarını söyledi.

Bu yatırımlarla Gaziantep'teki kamu özel derslik sayısının 24 bini geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıradaki yatırımlarla birlikte bu sayı 32 bine ulaşacaktır. Halbuki 2002'de bu şehirdeki derslik sayısı 6 bini bile bulmuyordu. Türkiye'nin de Gaziantep'in de nereden nereye geldiğini tek başına bu örnek bile anlatmaya yeterlidir." dedi.

Yükseköğrenim öğrencileri için inşa edilen yurtlar hakkında da bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir bloğu 980 yataklı, diğer blokları 1420 yataklı Şehitkamil Kız Öğrenci Yurdu'nun 348 yataklı Gazikent Kız Öğrenci Yurdunun yeni bloğunun resmi açılışlarını yapıyoruz. Bu sabah gelirken, İstanbul'da bir üst geçidin gövdesine Büyükşehir Belediyesi bir pankart asmış. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yurtları var' diye. Vah zavallı, bizim şu anda Kredi Yurtlar Kurumu olarak, Türkiye genelinde hamdolsun açmış olduğumuz yurtların sayısını ben unuttum ama Bay Kemal ve avanesinin böyle yurtmuş, okulmuş derdi yok. Gazikent Spor Salonunu, Oğuzeli Spor Salonunu, Araban Gençlik Merkezi'ni, Gaziantep Üniversite kampüsü genç ofisini, mahallelere yapılan çeşitli spor salonlarını da bugün hizmete açıyoruz.

Sağlıkta, Gaziantep Üniversitesinin 250 Yataklı Çocuk Hastanesi ile 50 Yataklı Böbrek Nakli Merkezinin, Yavuzeli ve Karkamış'taki 20'şer yataklı devlet hastanelerinin çeşitli ilçelerimize kazandırılan aile sağlık merkezi, 112 merkezi gibi yatırımların resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. TOKİ tarafından Kuzey Şehir Projesinde tamamlanan 1134 konutu ve ticaret merkezini, İlbank tarafından inşa edilen İslahiye, Beykent, İbrahimli, Kuzey Şehir içme suyu ve kanalizasyon projelerinin çeşitli asfaltlama ve asfalt tamiri işlerinin resmi açılışını da yapıyoruz."

Bugün hizmete açacakları en önemli eserlerden birinin de Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binanın, büyüyen ve gelişen Gaziantep'in hava ulaşımı ihtiyacını en modern şartlarla karşı karşılayacağına inandığını söyledi.

Gaziantep-Kilis yolu üzerindeki köprülü kavşak ve bağlantı yolların ile Nurdağı-Gaziantep yolunun, Dülükbaba-mezarlık arasındaki kısmını da açtıklarını anımsatan Erdoğan, "Hazreti Ökkeşiye Türbesi'nin, Tabak Hamamının, Kanalıcı Caminin restorasyonlarını, Şehitkamil Bilgi Yılı Halk Kütüphanesi'nin, Rum Kale Cam Terası'nın, AFAD hizmet binasının açılışlarını da buradan yapıyoruz. Bakanlıklarımız tarafından şehrimize kazandırılan tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çeşitli ilçelere 9 yüzme havuzu inşa ettiğini belirten Erdoğan, Güneykent Yunus Emre Cemevi, Profesör Doktor Alaattin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezi, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Sezai Karakoç Edebiyat Parkı'nın da yine Büyükşehir Belediyesince şehre kazandırıldığını söyledi.

Erdoğan, bu vesileyle vefat eden Türk sanat müziğine büyük hizmetleri olan Profesör Doktor Alaeddin Yavaşca ile Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz'a Allah'tan rahmet diledi.

Merhum Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir müze bölümü açıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Profesör Doktor Alaeddin Yavaşca Eğitim ve Sanat Merkezinin, Gaziantep'le tüm bu bölgenin ve Türkiye'nin geçmişine ışık tutacağına inandığını söyledi.

Açılışı yapılan Yazıbağı Hayvan Barınağının, sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınması bakımından önemli bir hizmet olarak gördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm belediyelerimize de sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen hadise. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın. Bu yavrumuz şu anda hamdolsun emin ellerde. Biliyorsunuz dün gece ambulans uçakla aldırdık ve Antalya Üniversitesine götürdük. Şu anda Antalya Üniversitesinde bu operasyonlarda Türkiye'nin bir numarası, dünyanın saygın hocası Profesör Doktor Ömer Özkan Bey'e teslim ettik, kendisiyle de görüştük. İnşallah yapılacak operasyonlarla yavrumuzu, sağlığına kavuştururuz."

(Sürecek)