Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
24.01.2026 14:43
Gaziantep'te Adem Külah isimli şahıs, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini koli bandıyla bağlayıp başından aşağı kezzap döktü. Kafa derisi yanan ve görme kaybı yaşayan genç kadın tedavi altına yaşadı. Genç kadının hayatını karardan Külah ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Merveşehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dehşet yaşandı. Adem Külah (36) isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Sibel Külah'ın (31) evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

GENÇ KADININ HAYATINI KARARTTI

Tartışma sırasında Adem Külah eşini koli bandı ile bağlayarak, başından aşağı kezzap döktü. Adem Külah ardından eşinin yakınlarını arayıp durumu anlattıktan sonra evden çıkıp polise giderek teslim oldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Sibel Külah, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAFA DERİSİ YANDI, GÖRME KAYBI YAŞADI

Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Sibel Külah'ın kafa derisinin tamamen yandığı ve görme kaybı yaşadığı bildirildi.

TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Adem Külah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    kıssas gerek 15 2 Yanıtla
  • Haan Haan:
    aklın yolu birdir.. ceza sistemimiz düzeltilmediği müddetçe bu ve benzeri olayların haberlerini okumaya devam edeceğiz.. insanlar işledikleri suçların karşılığı olan cezadan korkmalılar ama maalesef 'aslanlar gibi yatar çıkarım' anlayışı adalet ve ceza sistemimizin kokuşmuşluğunun en açık göstergesidir... 5 1 Yanıtla
  • 033248 033248:
    Yok mu bu kadının bi sahip çıkanı. 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
