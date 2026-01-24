Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Haan:

aklın yolu birdir.. ceza sistemimiz düzeltilmediği müddetçe bu ve benzeri olayların haberlerini okumaya devam edeceğiz.. insanlar işledikleri suçların karşılığı olan cezadan korkmalılar ama maalesef 'aslanlar gibi yatar çıkarım' anlayışı adalet ve ceza sistemimizin kokuşmuşluğunun en açık göstergesidir...