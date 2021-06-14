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Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattında tünel kazısına başlandı - Son Dakika

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattında tünel kazısına başlandı

14.06.2021 20:19

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattında tünel kazısına başlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "OSB-Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023 yılının İlk çeyreğinde açmayı hedefliyoruz" "Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi"...

Gebze OSB- Darıca Sahil Metro Hattında tünel kazısına başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"OSB-Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023 yılının İlk çeyreğinde açmayı hedefliyoruz"

"Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi"

"Açıldığında bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olacaktır"

KOCAELİ - Gebze OSB-Darıca Sahil Metro hattında tünel kazısı çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle başladı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Proje bedeli 2 milyar 488 milyon 489 bin lira olan hattımızın OSB-Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023 yılının İlk çeyreğinde, Gebze Gar-Darıca Sahil kesimi de 2023 yılının sonunda hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattında tünel kazısı çalışmaları başlatıldı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleşen törende Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tanir Büyükakın, ilçe belediye başkanları hazır bulundu. Programda konuşan Vali Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, proje için Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

"810 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletilmektedir"

Daha sonra konuşan Bakan Karaismailoğlu, metro hattının sanayi bölgesini ulaşımda yukarı seviyeye taşıyacağını belirterek, "Geldiğimiz noktada Demirağlarla ördüğümüz Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Pekin'den Londra'ya kadar uzanan 'demir İpekyolu'nu tamamladık. Ayrıca, Türkiye genelinde 12 ayrı şehrimizde toplam olarak 810 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletilmektedir. Bu hatların 312 kilometrelik bölümü, bakanlığımız tarafından yapıldığını özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun yanı sıra; Bakanlığımızca yapımı devam eden 11 ayrı projede, toplam 147,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşa ediliyor. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İzban projelerini hayata geçirdik. İstanbul'da 104,5 km'lik 7 hattın tamamını 2023 yılında hizmete açarak, milletimizin hizmetine sunacağız. Gaziantep'de, Konya'da, Kayseri'de Bursa'da da raylı sistem çalışmalarımız devam ediyor. ve tabii Kocaeli'de" dedi.

"Açıldığında bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olacaktır"

"Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımızın istasyon sayısı 11 ve hat uzunluğu 15,4 kilometre olarak planlandı" ifadelerine yer veren karaismailoğlu, "Ayrıca, sözleşme kapsamında hattın Gebze OSB İstasyonu'nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde 150 bin metrekarelik bir alanda 68 metro aracı kapasiteli depo alanı da yapıyoruz. Ulaşım hızı saatte 80 km olacak metro hattımız, ilk açıldığında bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olacaktır. Bu kıymetli proje ile, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki karayolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturacağız. Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımız aynı zamanda, Gar İstasyonu'nda Marmaray'a bağlanacak. Hattımız tamamlandığında çalışacak 28 adet araç alımı sözleşmesini de 22 Temmuz 2020 tarihinde imzaladık. Trenlerimiz, ileri teknoloji ile yerli ve milli teknoloji ile Türkiye'de üretiliyor" diye konuştu.

"OSB-Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023 yılının İlk çeyreğinde açmayı hedefliyoruz"

2023 yılında proje hattının hizmete başlayacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Bugün size müjdeli bir haber vermek istiyorum. Proje bedeli 2 milyar 488 milyon 489 bin lira olan hattımızın OSB-Gebze Gar arasındaki bölümünü 2023 yılının İlk çeyreğinde, Gebze Gar-Darıca Sahil kesimi de 2023 yılının sonunda hizmete almayı hedefliyoruz. Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımızın hizmete girmesiyle birlikte, 2023-2048 yılları arasındaki 25 yılda yakıttan, zamandan ve çevresel etkilerden doğan ekonomik kazancın 27,3 milyar Lira olacağını öngörüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin refahı, çocuklarımızın geleceği için çalışıp, fikir ve proje üretiyor olmaktan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi"

Kanal İstanbul projesi ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un da ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz. Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir- Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlıyoruz. Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak. Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı. Osmangazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı. 1973 yılında açılan 1. Boğaz köprüsüne karşı çıkan bu zihniyet hiç değişmedi. Dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması, çalışmaktan, üretmekten, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçiyor. Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz" açıklamalarını yaptı.

"Hattımızın inşaatında yüzde 26 oranında ilerleme kaydettik"

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro hattında çalışmaların yüzde 26'ya ulaştığını belirterek sözlerini sonlandıran Karaismailoğlu, Bugün itibarıyla metro hattımızın inşaatında yüzde 26 oranında ilerleme kaydettik. Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımızdaki bugünkü programımızda, Darıca Sahil İstasyonu'ndan Gebze Gar İstasyonu yönünde ilk TBM makinası ile kazıyı başlatacağız. Bu ilk makine, 3 bin 400 metre ilerleyerek Gebze Gar İstasyonu'na ulaşacak. İkinci TBM makinası da Ağustos başında kazıya başlayacak. Her iki makine, 2022 yılı ilk yarısı içinde kazılarını tamamlamış olacaktır" dedi.

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattında tünel kazısına başlandı
Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattında tünel kazısına başlandı
Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattında tünel kazısına başlandı
Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattında tünel kazısına başlandı

Darıca, Metro, Gebze, OSB, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattında tünel kazısına başlandı - Son Dakika


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