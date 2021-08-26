Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Eşi Sare Davutoğlu ile Şemdinli'ye gelen Davutoğlu, Güzel Konak köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Dün Yüksekova'ya indikleri andan itibaren bir muhabbet seliyle karşılaştıklarını belirten Davutoğlu, il ve ilçe başkanlarımızla her görüştüğünde Hakkari'ye olan özlemini dile getirdiğini anlattı.

Bahar döneminde ters laleleri görmeye geleceğini ancak pandemi nedeniyle bunu yapamadığını dile getiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bu buluşmamız son buluşmamız olmayacak. Çok daha fazla geleceğiz, sizlerle hep beraber olacağız. Hakkari'nin dağlarına bu büyük insanlar güzel Kürtçesiyle bize derin miras bırakmış Fekiye Teyran, Ahmed-i Hani aslında bu dağlarda insanlığın, hikmetin, irfanın sözcüleriydi Seyit Taha ile birlikte. İşte biz tekrar bütün bu dağlara kardeşliği, huzuru barışı getirmeye geldik. Hakkarililer şunu bilsin, özellikle Şemdinli, Derecik, bu bölgenin insanları sizler Türkiye'nin ücra bir köşesine sıkışmış unutulmuş insanlar değilsiniz. Türkiye'de aynı anda iki ülkeye komşu olan az yer vardır Şemdinli onlardan biri hem İran'a hem Irak'a komşu. Bu dağlar bizim nefes borularımız, Asya'ya, Mezopotamya'ya açılan kapılarımız. Bu kapılarımızın kapanmasına asla izin vermeyeceğiz."

Daha sonra ilçe merkezinde esnafla buluşan Davutoğlu ve beraberindekiler, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Davatoğlu, ilçeye bağlı Nehri köyündeki Seyyid Taha Türbesi ve Kayme Sarayı'nı gezerek ilçeden ayrıldı.