Giresun Valisi Ünlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ünlü, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" adlı fotoğrafı seçen Ünlü, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karesine oy verdi.

Vali Ünlü, fotoğraflar için AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

Dünyanın birçok yerinden çekilmiş fotoğrafları incelediğini ifade eden Ünlü, "Dünyada emperyalist güçlerin yapmış olduğu zulüm, Filistin'de İsrail'in yaptığı zulüm, Suriye'de Esed rejiminin yaptığı zulümleri gösteren fotoğraflar var. Orman yangınlarıyla ilgili fotoğraflar var." dedi.

Ünlü, sporda Türkiye'yi gururlandıran "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafın kendisinin favorisi olduğunu dile getirerek, "Yine yaşam alanında şehit olan sahibini özleyen köpeğin o özlemi, o dilsiz dostlarımızın bize olan sadakati, onların da duygularının olduğunu gösteren güzel bir fotoğraf." ifadesini kullandı.