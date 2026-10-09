Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet - Son Dakika
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Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

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Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA, ASELSAN'ın yerli imkanlarla ürettiği Morfoz Güdüm Kiti (MGK) ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Tekirdağ'dan havalanan AKINCI, Saros Körfezi'ndeki testi başarıyla tamamlayarak üsse döndü. Yeni mühimmat entegrasyonuyla AKINCI'nın taarruz kabiliyeti daha da genişledi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), test programı kapsamında ASELSAN'ın geliştirdiği Morfoz Güdüm Kiti (MGK) ile ilk atışını gerçekleştirdi. Tekirdağ'da havalanan AKINCI, Saros Körfezi'nde belirlenen hedefi tam isabetle vurarak testi başarıyla tamamladı.

İLK ATIŞTA HEDEFİNİ TAM İSABETLE VURDU

Yerli ve milli alt sistemler ile mühimmatların entegrasyonuyla kabiliyetlerini geliştirmeyi sürdüren AKINCI TİHA, yeni bir atış testini daha başarıyla geride bıraktı.

8 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen test kapsamında AKINCI, Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. Milli TİHA, ASELSAN tarafından tamamen yerli bileşenlerle geliştirilen Morfoz Güdüm Kiti (MGK) ile Roketsan ve STM tarafından geliştirilen ALPAGUT mühimmatlarını taşıdı.

Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk atış testinde MGK mühimmatıyla belirlenen hedefi tam isabetle vuran AKINCI, görevin başarıyla tamamlanmasının ardından Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne geri döndü.

MİLLİ MÜHİMMAT ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

AKINCI TİHA'nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar çok sayıda yerli ve milli mühimmat sisteme entegre edildi.

Bu kapsamda MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti ve KGK-82-SİHA'nın entegrasyonları gerçekleştirildi.

Bunların yanı sıra İHA-300 Süpersonik Füze, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ve SUNGUR Hava Savunma Füzesi de AKINCI'nın mühimmat envanterine dahil edildi.

Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

Son olarak Morfoz Güdüm Kiti'nin başarıyla entegre edilmesiyle AKINCI'nın mühimmat çeşitliliği daha da genişledi.

Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip milli mühimmatlar sayesinde AKINCI, farklı hedef türlerine karşı harekat ve taarruz görevleri gerçekleştirebilecek kabiliyetlere ulaştı.

BAYKAR'DAN 2,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Kuruluşundan bu yana projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı sürdürdü.

Son 3 yıldır dünya SİHA pazarındaki liderliğini koruyan şirket, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak kendi rekorunu yeniledi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında önemli bir paya sahip oldu.

Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

ÜÇ YIL ÜST ÜSTE İHRACATTA İLK 10'A GİRDİ

Baykar, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörler arasında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasına girdi. Şirket, bu başarısıyla İhracatın Şampiyonları Ödülü'nün sahibi oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Şirket, 2023 yılında Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştirirken, 2024 yılında sektörün toplam ihracatının dörtte birini karşıladı.

Baykar, bu ihracat performansıyla Türkiye'nin küresel SİHA pazarındaki konumunu güçlendirdi.

39 ÜLKEYLE İHRACAT ANLAŞMASI İMZALADI

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren Baykar, geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI TİHA ile uluslararası pazardaki varlığını genişletmeye devam ediyor.

Şirket, bugüne kadar Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Böylece Baykar'ın insansız hava araçları için ihracat anlaşması yaptığı toplam ülke sayısı 39'a ulaştı.

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SON DAKİKA: Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet - Son Dakika
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