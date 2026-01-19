Grand Kartal Otel Yangını\'nın 1. Yıldönümü

BOLU'da, geçen yıl 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenler, felaketin birinci yıl dönümünde kaybettikleri çocuklarının, torunlarının mezarlarını ziyaret ederek gözyaşı döktü. Yangında kızı, damadı ve 4 torununu kaybeden eski AK Parti Milletvekili Mehmet Güner, "Evlatlarımız güzel günler geçirdi ama böyle bir felaketin neticesinde onların hepsini toprağa verdik. Kolay değil ateş düştüğü yeri yakar diyorlar ama bizi çok fazla yaktı" dedi. Yangında aralarında çocukları, gelinleri ve torunları olmak üzere 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin ise "Bizim acımızı kalem yazmaz, söz söylemez, bizim döktüğümüz gözyaşının tarifi yok" diye konuştu.

Bolu'da, 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. Yangının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan şüpheliler hakkında 31 Ekim 2025'te karar verildi. Tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı 'Olası kastla öldürme' suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklara ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 'Olası kastla öldürme' suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi.

OTELİN TEKNİK PERSONELİ VE İL ÖZEL İDARE YETKİLİLERİNE 'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA'

'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Grand Kartal Otel muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, LPG tesisat bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen ve İş Güvenliği Uzmanı Kübra Demir 21 yıl 4 ay 15'er gün, mutfak personeli Reşat Bölük, otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan ve Hüseyin Özer, denetim şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, denetim şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, kafeyi işleten şirketin yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan 21'er yıl, otelin resepsiyon görevlisi Yigithan Burak Çetin 12 yıl, otelin teknik personeli Bayram Ütkü ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MUTFAK PERSONELİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BERAAT ETTİ

Heyet, Mutfak personeli Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraatini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, İbrahim Polat ve İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında 'Konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca 'Olası kast'tan hapis cezası verilen 11 sanık, 'Yaralama', 'Mala zarar verme' suçlarından çeşitli oranlarda hapse çarptırıldı.

BAŞSAVCILIK: OTEL SAHİBİNİN EŞİ VE 2 KIZI 'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN YARGILANSIN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezalara ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere istinafa başvurdu. İstinaf başvurusunda, 'Olası kastla öldürme ve yaralama' suçundan ceza alan Grand Kartal Otel yönetim kurulu üyeleri olan Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan' cezalandırılmalarına karar verilmesi gerektiği belirtildi. 'Olası kastla öldürme ve yaralama suçlarından' ceza alan Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanması talep edildi.

BERAAT EDEN 2 SANIK İÇİN CEZA TALEBİ

Beraat eden mutfak personeli Faysal Yaver ile İş Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiğinin hatırlatıldığı istinaf başvurusunda ayrıca FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve şirket çalışanı Aleyna Beşinci'nin 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan haklarında ceza verilmesi gerektiği belirtildi. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ceza alan Bolu İl Özel İdaresi eski genel sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Yeliz Erdoğan, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Özel'in de haklarında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ceza verilmesi gerektiği ifade edildi.

ESKİ VEKİL MEZARLIKTA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yangında kızı damadı ve 4 torununu kaybeden eski AK Parti Milletvekili Mehmet Güner, yakınlarının mezarını ziyaret edip dua ederek gözyaşı döktü. Yangının üzerinden 1 yılın çok zor geçtiğini belirten Güner, "İşte burası sözün bittiği yer. Rabb'im evlatlarımızın mekanlarını cennet eylesin inşallah. Bunlar hükmen şehit. Onlar güzel yaşadılar. Rabb'imin rızası istikametinde yaşamaya çalıştılar. Evlatlarımız güzel günler geçirdi ama böyle bir felaketin neticesinde onların hepsini toprağa verdik. Kolay değil 8 tane cenazeyi bir tane toprağa verdik. Bunlardan 5 tanesini kendi kucağımla koydum mezara. Acısı dinmiyor ama yapacak bir şey yok. Rabb'im bizlere sabır versin diye dua ediyoruz. Rabb'im evlatlarımızın da peygamber efendimize komşu eylesin diye dua ediyoruz. İnşallah bizler de ahirete intikal ettiğimizde evlatlarımızla peygamber efendimizin sancağı altında inşallah kavuşuruz diye dua ediyoruz. Şu anda duadan başka yapacak bir şey elimizden gelmiyor. Hiçbir şey ne olursa olsun bu evlatlarımızı geri getirmiyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. O bakımdan Rabb'imizden biz sabır diliyoruz. Kolay değil ateş düştüğü yeri yakar diyorlar ama bizi çok fazla yaktı. İnşallah isyan edenlerden olmayız. Sabredenlerden oluruz diye dua ediyoruz inşallah" diye konuştu.

'KAHRAMAN OLMAK YERİNE KATİL OLMAYI SEÇTİLER'

Yangında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, facianın üzerinden geçen 1 yılda yaşadığı acıları anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Eşi ve kızının yokluğunda boş bir eve gitmenin acısını yaşadığını anlatan Doğan, "Acılar üstüne kurulu 1 yıl oldu. Boş eve gidiyorsunuz. Akşam eve giderken bir şey lazım diyen eşiniz yok, 'Baba beni şuraya bırak' diyen çocuğunuz yok. 'Baba şu kitabın alınması lazım' diyen bir çocuğunuz yok. Biz zaten bu dönemde yasımızı bir nebze de olsun bir köşeye bırakıp davanın peşinde koşturduk. Ama her akşam boş eve dönüyordunuz. Bu 5 aymazın suçudur. O, 5 aymaz kimdir? Yönetim kurulu üyeleri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras ve 5'incisi de genel müdür Emir Aras. Bunları biz kanıtlarda da videolarda da gördük. Almadıkları önlemler, uyandırmadıkları misafirler yüzünden kahraman olacaklarına katil olmayı seçmişlerdi. Bu dava süreci bu geçtiğimiz 1 yıl döneminde bizim içimize sadece su serpen, davadan çıkan olması gereken karardı. Bu karar bizi bir nebze de olsa huzurlu uyumamıza yardımcı olmuştu. Mahkeme heyetinin dirayetli duruşu ve olması gereken kararı vermiş olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

İSTİNAF BAŞVURUSUNA TEPKİ

Doğan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında yönetim kurulu üyelerinin de olduğu bazı sanıkların cezalarında indirim talep ederek istinafa gitmesine tepki göstererek, şunları söyledi:

"Ben mahkeme heyetine buradan hakkımı helal ediyorum verdikleri karar için. Savcılık makamına da her akşam evlerine gidip eşlerine sarılıp çocuklarını öptükleri zaman akıllarına bizim çoluğumuz, çocuğumuz, eşlerimiz gelsin düşünsünler. Ben bu çıkan mahkeme kararı ile birlikte hukuka olan güvenimi tazelemiş oldum. Bundan sonraki süreçlerde de kamu, kuruluş, kim varsa eksik olan diğer açılacak olan davalarda herkesin hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz. Çünkü hep söylediğimiz gibi buradan çıkacak olan karar emsal olacaktı. ya iyi emsal olacaktı ya kötü emsal olacaktı. Biz iyi emsal olmasından dolayı mutluyuz. Çünkü bu sayede çevremizde de gördüğümüz okuduğumuz haberlerde de birçok işletme kendine çeki düzen verdi. Birçok kamu çalışanı yaptığı işi lakıyla yapmaya çalışmaya başladı. Belki şu an haberleri çıkmadığı için önemsemiyoruz ama bence bu arada bu karar sayesinde bu emsal karar sayesinde birçok can kurtuldu."

'BİZİM ACIMIZI KALEM YAZMAZ, SÖZ SÖYLEMEZ'

Yangın faciasında aralarında çocukları, gelinleri ve torunları olmak üzere 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, ailesinin tamamını kaybetmenin acısını yaşıyor. Yaşadıkları acının, duygunun tarifinin olmadığını vurgulayan Gültekin, "21 Ocak 2025 tarihinde biz 8 canımızı kaybettik. Ailemin tamamını kaybettim. Bizim duyduğumuz acının tarifi yok. Diğer 78 canın sahibinin duyduğu acının da tarifi yok. Bizim acımızı kalem yazmaz, söz söylemez. Bizim döktüğümüz gözyaşının tarifi yok. Bu seneidevriye ve bir sonraki seneidevriyelerle biz evlatlarımızı asla unutmayacağız. Yaşadığım süre boyunca evlatlarımın hatırasını canlı tutacağız. Çünkü biz inanıyoruz. Bizim inancımız gereği yalnızca cesetler ölmüştür. Evlatlarımın ruhları bizimle birliktedir. En kısa sürede aslında şairin dediği gibi dünya sürgünü uzamadan en kısa sürede evlatlarıma kavuşmayı arzu ediyoruz biz eşimle birlikte. Ama bu arada onların yanında gittiğimizde şu psikolojideyim. Baba ne yaptın bizim için? Sana bıraktığımız emanetlere nasıl sahip çıktığına cevap huzur içerisinde bir yüz akıyla cevap vermek istiyorum. Onun için olayın ilk gününden itibaren iki hususa yoğunlaştım. Bir tanesi bu olayda zerre kusur olanların hak ettikleri cezayı görmeleri için elimizden gelen tüm 78 aile bireyleriyle birlikte, onların kıymetli avukatlarıyla birlikte elimizden gelen hukuki mücadeleyi vermeye çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'OLASI KAST İÇİNDE DEĞERLENDİRİLECEKLER'

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı sanıklar hakkında istinafa giderek cezalarında indirim talep etmesine de tepki gösteren Gültekin, "Mahkemenin verdiği kararı Bolu Cumhuriyet Savcılığı fazla bularak istinaf yoluna gitti. Ben Sakarya'da hakimler olduğuna inanıyorum. Bakın değil mevcut davada olası kast cezası alanların almayanların yani ağırlaştırılmış basit müessir fiilden yargılananların da bozulacak bu davayı göreceksiniz. Bunlar da bir olası kast içerisinde değerlendirilecek. Buna hiç şüphem yok. Nasıl Bolu'da yürekli, cesur ama en önemlisi hukuk bilen hakimler var ise Sakarya'daki adil hakimlerle tamamlanacaktır. Buna hiç şüphem yok" dedi

Bakanlık personelinin de er ya da geç adalet önüne çıkıp hesap vereceğini belirten Gültekin, "Ömrümüz oldukça benim ve diğer ailelerin ömrü olduğu sürece biz bu davanın peşindeyiz. Biz yalnızca adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Biz Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin dünyaya örnek teşkil edecek kararının altı daha da doldurularak sonuca ulaşmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.