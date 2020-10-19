Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı - Son Dakika

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos'ta sonlandırılan ve 5 gün önce yeniden başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor. 289 gündür kayıp olan Doku için dalgıç ekipler, 5 günde toplam 60 saat dalış gerçekleştirdi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden ekipler ile AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel tarafından 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar, 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yapıldı. Aramalar, 225 gün sonra 18 Ağustos'ta Tunceli Valiliği tarafından sonlandırıldı.