Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı - Son Dakika

Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı

19.10.2020 17:00
Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı, System.String[]

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos'ta sonlandırılan ve 5 gün önce yeniden başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos'ta sonlandırılan ve 5 gün önce yeniden başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor. 289 gündür kayıp olan Doku için dalgıç ekipler, 5 günde toplam 60 saat dalış gerçekleştirdi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden ekipler ile AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel tarafından 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar, 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yapıldı. Aramalar, 225 gün sonra 18 Ağustos'ta Tunceli Valiliği tarafından sonlandırıldı.

289 gündür haber alınamayan Gülistan Doku için valilik koordinesinde 15 Ekim'de Uzun Çayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20'si dalgıç 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor. Sabah erken saatlerde başlatılan arama çalışmalarında dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirdi. Dalışlarda 3 su altı arama robotu da kullanılıyor. Sonar cihazı ile de baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama yapılırken, 5 günde toplam 60 saatlik dalış gerçekleştirildiği belirtildi.

Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı
Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı

Üniversite, Tunceli, Ağustos, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı - Son Dakika

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