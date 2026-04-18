Gülistan Doku soruşturmasında bomba iddialar: Olayın üstü örtülmeye çalışıldı
Gülistan Doku soruşturmasında bomba iddialar: Olayın üstü örtülmeye çalışıldı

Gülistan Doku soruşturmasında bomba iddialar: Olayın üstü örtülmeye çalışıldı
18.04.2026 22:05
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Aktaş'ın ağabeyi Sidar Altaş’ın savcılık dosyasına giren ifadeleri, olayın seyrini değiştirecek iddiaları gün yüzüne çıkardı. "Sütlü Bey" takma adlı vali koruması ve bazı emniyet mensuplarının şüphelileri koruduğunu iddia eden ağabey Altaş, "Olayı Umut'un üzerine yıkmak için organizasyonlar yapıldı. Artık gerçekten korkmuyoruz. Kızın ailesi yıllardır büyük acı çekiyor, bu gerçekler ortaya çıkmalı." dedi.

Tunceli'de 2020 yılından beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, firari şüphelinin Umut Altaş'ın ağabeyi Silar Altaş’ın ifadeleri dosyaya bomba gibi düştü. Altaş, cinayet iddiasından "Sütlü Bey" takma adlı korumalara ve sahte mektup organizasyonuna kadar çarpıcı iddialarda bulundu.

"KIZ HAMİLE KALDI, BEN VURDUM"

Silar Altaş, ABD'de firari olan kardeşi Umut ile yaptığı görüşmeyi aktarırken kan donduran bir iddiayı dile getirdi. Altaş, olay günü araçta yaşananları şöyle anlattı:

"Umut, Türkay’ın kendisine ‘Birini vurdum. Bir kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de vurdum’ dediğini aktardı. Olayın detaylarını tam bilmediğini ama bu itirafı duyduğunu söyledi."

"SÜTLÜ BEY" VE KORUMA KALKANI İDDİASI 

Dosyada adı geçen isimlerin nüfuzlu kişilerce korunduğunu öne süren Altaş, "Benim şu an aklıma gelen tek isim ‘Sütlü Bey’. Onu da sadece vali koruması olduğu için biliyorum. Bu olaya birçok kişi dahil edilmiş, olay büyük ve üstü örtülmeye çalışılıyor" dedi. Altaş, Şükrü ve Erdoğan isimli korumaların da şüphelilerle sürekli birlikte hareket ettiğini iddia etti.

Altaş, "Bu kişiler; Umut, Türkay ve koruma, sürekli birlikte takılıyorlarmış. Hatta bir evleri olduğunu da duydum ama nerede olduğunu bilmiyorum. Sadece bir ev olduğundan bahsedildi.

Ev kimin adına diye sorulduğunda; İlker, Uğurcan ve Ercan Çelebi isimlerini duydum. Bunlar aynı arkadaş grubundaydı, birlikte vakit geçiriyorlardı. Daha sonra bir süre sonra yolları ayrılmış. Umut 19 yaşına geldiğinde, yani olaydan yaklaşık 1-2 yıl sonra araları açılmış." diye konuştu.

SAHTE MEKTUP ORGANİZASYONU: UMUT'UN ÜSTÜNE YIKMAYA ÇALIŞTILAR 

Gülistan Doku’nun intihar ettiğine dair algı oluşturmak için bırakılan mektup hakkında da konuşan Altaş, "Mektubu Türkay’ın hazırlayıp Umut’a bıraktırdığını öğrendik. Türkay, Umut’u bir yere bırakmış ve ‘Git bunu bırak’ demiş. Bu durumun Umut’un üzerine suç atmak için planlandığı açık" ifadelerini kullandı.

Ağabey Altaş, bu konuda bildiklerini şöyle anlattı: "Mektubu Türkay götürüp bırakmış. Vali’nin oğlu olan Türkay’ın bunu yaptığı söyleniyor. Nereye bıraktığını tam bilmiyorum. Anladığım kadarıyla kızın ablasına bırakıldığı söyleniyor, en azından haberlerde bu şekilde geçiyor.

Bu konuyu duyduğumda Umut’a çok sert tepki gösterdim. ‘Nasıl olur da telefonunu verirsin?’ dedim. O da ‘Ben değilim’ dedi. ‘Türkay konuşmuştur’ diye cevap verdi.

‘Neden telefonunu veriyorsun, ne konuşuldu bilmiyor musun?’ diye sordum. Zaten ne konuşulduğunu bilse ve anlatsa doğrudan hapse girecek bir durum olduğunu düşünüyorum."

"KORKU AŞAMASINI GEÇTİK"

Ailesinin de büyük bir baskı altında olduğunu ancak artık konuşmaya karar verdiklerini belirten Altaş, "Artık gerçekten korkmuyoruz. Çünkü mesele bizi de aşmış durumda. Kızın ailesi yıllardır büyük acı çekiyor, bu gerçekler ortaya çıkmalı." diyerek adalete çağrıda bulundu.

Gülistan Doku, Tunceli, Son Dakika

Son Dakika Gülistan Doku Gülistan Doku soruşturmasında bomba iddialar: Olayın üstü örtülmeye çalışıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında bomba iddialar: Olayın üstü örtülmeye çalışıldı - Son Dakika
