Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
29.01.2026 08:04
Güllü\'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan\'ın eski nişanlısının ifadesi
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, kızı Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Kervan Eminoğlu, tutuklu Tuğyan'la ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. Eminoğlu, "Tuğyan annesini darbettireceğini, kemiklerini kırdıracağını ve annesinden alacağı intikam olduğunu söylüyordu" dedi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güllü cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçundan gözaltına alınmıştı. Dikkatlerin üzerinde olduğu Kervan Eminoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre 2021 yılında Türkiye'ye geldiğini, önce İstanbul'a yerleştiğini ve kuyumculuk işi yaparken dolandırıldığını anlatan Eminoğlu, 2023'te Yalova'ya taşındığını, Tuğyan ile de 2024 yılı Nisan ayında WhatsApp üzerinden tanıştığını belirtti.

"AYDA 4 ÇEYREK İSTİYORDU"

Kendisinin uyuşturucu ve uyarıcı madde içmediğini, Tuğyan ve Sultan'ı da uyuşturucu ve uyarıcı madde içerken görmediğini anlatan Kervan Eminoğlu, "Tuğyan annesinin yanına gittiğinde sürekli kavga ederdi. Tuttuğumuz eve geri gelirdi. Tuğyan'ın annesiyle kavgalarının sebebi hep para konusuydu. Güllü kızı Tuğyan'dan çocuğu için ayda 4 çeyrek istiyordu" diye konuştu.

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

"ANNEM GEBERSİN DEDİ"

Tuğyan'ın bir süre arkadaşlarında kaldığını ve annesinin kendisini eve almadığı gerekçesiyle çok kızgın olduğunu anlatan Eminoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hatta bana annesinin altınlarını çalacağını söylüyordu. Tuğyan ilişkimiz boyunca annesiyle sürekli kavga halindeydi. 17 Mayıs'ta ben Tuğyan'dan kaçıp İstanbul'a gittiğimde peşimden geldi. Sonra kendisiyle mesajlaştık. Kendisine annesine gitmesini söyledim. O da 'Annem gebersin' diye mesaj attı."

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

"ANNESİNİN KEMİKLERİNİ KIRDIRACAĞINI SÖYLÜYORDU"

Eminoğlu, "Tuğyan annesini darbettireceğini, kemiklerini kırdıracağını ve annesinden alacağı intikam olduğunu söylüyordu" dedi.

"Ayrıldıktan sonra sokakta kalmasına üzüldüğüm için yardım ediyordum" diyen Eminoğlu şöyle devam etti:

"Tuğyan'la ilişkimiz boyunca sürekli bir barışık bir küstük. Sürekli bana yalan söylüyordu. 17 Mayıs'ta Tuğyan beni ailem ile tehdit etti. Hatta arabama yasaklı madde koyacağını söyledi.

"TUĞYAN'IN UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINI GÖRMEDİM"

Ben Tuğyan'ın uyuşturucu madde kullandığını görmedim. Ama Yalova'da Roman mahallesine gidip gelirdi. Tanıdığı vardı. Banka kartımı ona verdim. O kartı kullanıyordu. Kendisine araba vermiştim. Bütün masraflarını ben karşılıyordum."

Güllü'nün evinin penceresinin fotoğrafı sorulduğunda Eminoğlu, "Olay günü İstanbul'da dışarıdaydım. Arkadaşımla buluşacaktım, fotoğrafımı attım. O da bana ne şekilde fotoğraf atacağımı göstermek için odasının fotoğrafını gönderdi. Nerede olduğumu öğrenmek istiyordu." dedi.

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

"PARAMI VE YÜZÜĞÜMÜ ÇALDI"

Tuğyan'ın çantasından 100 bin liraya yakın para ile pırlanta yüzüğünü çaldığını anlatan Eminoğlu "Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını dinlediğimde Tuğyan'a 'Bu ses senin sesin' dediğimde bana 'Bunu yapay zeka ile yapmışlar' dedi. Mesajları telefonumdan silmemi istiyordu. Fakat silmedim. Olaydan sonra benden 5 bin dolar istemişti. Ses analizi yapmak için bu parayı istedi. Kaçabileceğini düşündüğüm için bu parayı vermedim. Sonra beni tehdit ettiler. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktım ama iki avukatı eşimle de konuşarak bu fikrimden vazgeçirdiler. Olaya ilişkin bilgim bunlardan ibarettir" diyerek sözlerini tamamladı.

KAN VE KIL ÖRNEĞİ ALINACAK

Edinilen bilgilere göre Kervan'ın dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi. Sevk işlemi çerçevesinde Kervan'dan kan ve kıl örnekleri alınacak.

NE OLMUŞTU?

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü, kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tuğyan'ın erkek arkadaşı Kervan ise geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yetkililer, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla adli kontrol sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

Son Dakika Yaşam Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi - Son Dakika

