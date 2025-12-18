İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var - Son Dakika
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
18.12.2025 10:29  Güncelleme: 13:54
İtirafıyla Güllü\'nün kızını tutuklatan Sultan\'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'ev hapsi' cezası verilen Sultan Nur Ulu'nun (24), adli kontrol kapsamında cezasını çektiği kentteki güvenlikli site, görüntülendi. Ulu'nun, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşıladığı, sadece İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol amaçlı siteye gelip, evi ziyaret ettiği ifade edildi.

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

KIZI TUTUKLANDI

Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında 'ev hapsi' kararı verildi.

İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

"BEN DÜŞÜŞ ANINI GÖRDÜM, KORKTUĞUM İÇİN SÖYLEYEMEDİM"

Savcılıktaki ifadesinde şarkıcı Güllü'nün yüzünün cama doğru dönük olduğunu ifade ederek, düşüş anını gördüğünü söyleyen Ulu, "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördümö dedi. Korktuğu için yaşananları itiraf edemediğini de belirterek, "Tuğyan'la yalnız kaldığımız bir ara bana, 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' dedi. Tuğyan'ın bana bunu demesinin sebebi annesini ittirdiğini görmemdi dediği öğrenilen Sultan Nur Ulu, işlemlerinin ardından polis eşliğinde, kiracı olarak kaldığı evine götürüldü.

İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI ZİYARET EDİYOR

Ulu'nun adli kontrol kapsamında 13 Aralık'tan bu yana kaldığı kentteki güvenlikli site, DHA tarafından görüntülendi. Sitenin güvenlik görevlisiyle yapılan görüşmede, Sultan Nur Ulu'nun kiracısı olduğu evde yalnız kaldığı ve eve kimsenin gelip gitmediği öğrenildi. Sadece İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol amaçlı siteye gelip, evi ziyaret ettiği belirtildi. Ulu'nun, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşıladığı, avukatının ise ev hapsi kararına itiraz ettiği de kaydedildi.

İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var - Son Dakika

