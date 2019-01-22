Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Fetö'nün Asker Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Güncelleme - Fetö'nün Asker Yapılanmasına Yönelik Operasyon

29 dakika önce

Bursa merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 22 şüphelinden 10'u tutuklandı.

Güncelleme - Fetö'nün Asker Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
Bursa merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 22 şüphelinden 10'u tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içine yerleştirilmiş FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Bursa, Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari ve Bartın'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı evli bir çiftin de olduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Bu arada operasyon kapsamında yakalanan 2 kişinin daha işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Savcılık sorgularının ardından 10 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem yapı iletişim sistemi" olan büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık/periyodik arandıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması amacıyla 18 ilde operasyon başlatılmıştı. Polis ekipleri, 14'ü muvazzaf 22 şüpheliyi gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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