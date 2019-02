Gündem / 10 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, şehit polis memuru Yusuf Çelik için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek cenaze töreni ile açık hava toplantısına ve partisinin Demet seçim bürosu açılışına katılacak, esnafı ziyaret edecek, teşkilatlarla buluşma programına iştirak edecek.



(Ankara/10.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulunacak.



(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fatsa Matematik Müzesi ve Bilim Evi ile Bilim Sanat Merkezini, Valiliği, Penbe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesini, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret edecek, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelecek.



(Ordu/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Arkeoloji Müzesi ile Kırıkhan Bayezid-i Bestami Hazretleri Türbesi'ni ziyaret edecek, sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yapacak, İskenderun Mahalle Temsilcileri Toplantısı'na iştirak edecek.



(Hatay/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi düzenlenecek.



(Addis Ababa) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.?



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- Kartal'da çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 21. haftaya Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.



(Konya/13.30/İzmir/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor, Boluspor-Afjet Afyonspor, İstanbulspor-Adana Demirspor, Adanaspor-Altay, Denizlispor-Altınordu müsabakalarıyla sürüyor.



(Balıkesir/Bolu/13.30/İstanbul/Adana/16.00/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)



3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftaya Fenerbahçe Beko-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ-Afyon Belediyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek



(İstanbul/13.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.



(Adana/14.00/İstanbul/16.00/Hatay/16.30) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, VakıfBank-Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Karayolları-Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor-Türk Hava Yolları karşılaşmalarıyla sona erecek.



(İstanbul/14.00/Aydın/15.00/Ankara/16.00/Çanakkale/17.00) (Fotoğraflı)



6- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor, İspanya ekibi Rocasa Gran Canaria ile THF Spor Salonu'nda karşılaşacak.



(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)



7- Hentbol Süper Lig'de 14. hafta erkeklerde 3, kadınlarda ise tek maçla tamamlanacak.



8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 21. hafta karşılaşmaları sona erecek.



ÖZEL HABER



1- Emniyet müdürü ile olan telsiz konuşmasını inkar etti



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin yargılandığı davada 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve darbeciler tarafından köprünün işgal edilmesi görevi verilen eski yarbay Turgay Ödemiş, kendi sesi dahil hakkındaki suçlamaları kabul etmedi



Darbeci Ödemiş, olay gecesinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile gerçekleştirdiği ve Adli Tıp Kurumu'nca da tespit edilen telsiz konuşmalarını kabul etmeyerek inkarını sürdürdü.



Köprüdeki görevli TOMA'ya yapılan top atışı emrini de vermediğini iddia eden darbeci Ödemiş'in, halkın üzerine ateş emrini vermediğini ve kendisinin de vatandaşa ateş açmadığına ilişkin beyanları, mahkemedeki bazı sanık ve müşteki ifadeleriyle çürütüldü



(Enes Can - Mustafa Hatipoğlu/ İstanbul)



2- Yüksek faizler otomotive el freni çektirdi



Otomotivde uygulanan ÖTV indirimine karşın satışlardaki azalışın genel olarak faizlerin yüksek seyrinden ve kurdaki hareketlilikten kaynaklandığı ifade ediliyor



ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce:



"Hem kurlardaki artış hem de faizlerdeki artış nihai tüketicinin otomobile erişimini zorlaştırdı. Yani nihai tüketici otomobil almaktan hızla uzaklaştı"



"Şu anda ÖTV indiriminin olumlu katkısı olmasına rağmen faizlerin yüksek seyri maalesef en önemli iki olumsuz etkenlerden"



"Bu yıl yaklaşık 400-450 bin adetlik bir pazar olmasını öngörüyoruz"



( Abdulselam Durdak-İstanbul)



3- Yağmur'un 14 yıllık "kimlik" mücadelesi



Henüz 7 aylık bebekken annesi tarafından terk edilen 14 yaşındaki Yağmur ile babası İsa Yıldırım, bir yandan harabe durumdaki tek odalı evlerinde yoksullukla mücadele ediyor, diğer taraftan 9 yıldır adalete "baba-kız" olduklarını kanıtlamaya çalışıyor



İmam nikahlı olması nedeniyle kızına soyadını veremeyen, bunların üstüne bir de çocuğu karısının eski eşinin nüfusuna alınan baba hukuk mücadelesine başladı



Baba Yıldırım:



"Kızım 7 aylıkken bir akşam işten eve geldim ama kimse yoktu. Bebeğim kanepede kendi başına yatıyordu"



"Isınmak için evde yatak odası takımlarını kırıp yakıyordum. Bir mumla cezvede mamasını ısıttığımı biliyorum. Günlük 20 liraya garsonluk yapıyordum, 15 lirasını bakıcıya ödüyordum"



"Kimliğini soyadım tutmadığı için çıkarttıramadım. Annenin 2004-2007 arasında resmi nikahlı eşinden de boşanması sürüyormuş. Kızım 2004'te dünyaya geldiği için annenin eski eşinin üzerine kaydedilmiş"



(Burcu Çalık/Ankara)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

