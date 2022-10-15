GÜNDEM / 15 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlama meydana gelen Amasra ilçesindeki maden ocağında yürütülen çalışmaları inceleyecek, koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi alacak.

(Bartın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Barida Otel'de basın toplantısı düzenleyecek, geçmiş dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla istişare toplantısına katılacak, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak, gençlik buluşmasına katılacak.

(Isparta/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bartın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasına, VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa- Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor- Gaziantep FK ve Yukatel Kayserispor- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/17.00/Konya/Kayseri/20.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında, Manisa FK- Altay, Çaykur Rizespor- Eyüpspor, Gençlerbirliği- Ankara Keçiörengücü ve Altınordu-Yılport Samsunspor maçları yapılacak.

(Manisa/13.30/Rize/16.00/Ankara/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında 10. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 7. hafta maçları oynanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftaya, TOFAŞ-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Emlakjet- Pınar Karşıyaka maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/Denizli/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçları başlayacak; Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor-Emlak Konut, Fenerbahçe Alagöz Holding- Antalya 07 Basketbol karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasına, Galatasaray HDI Sigorta- Halkbank, Tokat Belediye Plevne-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/Tokat/15.30/Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Ankara Yenimahalle Belediyespor, İtalya'nın Jomi Salerno takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Salerno/19.30)

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