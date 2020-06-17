GÜNDEM / 17 Haziran 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 17 Haziran 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

GÜNDEM / 17 Haziran 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara UYAP üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle bağlanılmasını sağlayacak "e-duruşma" uygulamasının test programına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yapacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti'nin Meclis Grup Toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında yapılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Anayasa Komisyonunda, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü" programına, yangın uçağı tanıtım toplantısına ve uçakla yapılacak yangın söndürme tatbikatına iştirak edecek.

(İzmir/10.00/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 5. yılında memleketi Isparta'daki mezarı başında anılacak.

(Isparta/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek

(Ankara/09.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatıracağı ve iki gün sürecek yönetim kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle başlayacak.

İstanbul'un ev sahibi olduğu 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ilişkin son durumun da değerlendirileceği ilk gün toplantısının ardından UEFA Başkanı Alexander Ceferin, çevrim içi basın toplantısı düzenleyecek.

(Nyon/16.30)

3- İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 2019-2020 sezonuna Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City- Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Birmingham/20.00/Manchester/22.15)

4 - İtalya Kupası finalinde Napoli ile Juventus karşı karşıya gelecek.

(Roma/22.00)

ÖZEL HABER

1- Ekonomi yönetimi ve kurumların proaktif adımları örnek oluyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından alınan kararlar ve ilgili kurumlarca salgın karşısında reel sektörü desteklemeyi amaçlayan proaktif adımlar dünyada izleniyor

Türkiye'de salgınla mücadelenin başından beri reel sektöre destek esas alınırken, hem istihdamın devamlılığı hem de reel sektör firmalarının nakit akışı desteklendi, finans sektörünün kaynakları bu dönemde ekonomik hayatın ihtiyaçlarına etkin şekilde yönlendirildi

Reel sektörün ayakta tutulması için finans sektörünün üzerine düşeni yapmasını gerekli gören makroekonomik politika yaklaşımı, ABD'de de benimsendi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Halis Kıral:

"Salgın sürecinde kamu tarafında proaktif bir yaklaşımla ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılıyor"

" Küresel düzeyde düşük faiz politikasının uzun süre devam edeceği yerelde de düşük faiz politikasının banka maliyetlerini daha yönetilebilir ve sürdürülebilir kılması, orta ve uzun vadede olumlu bir perspektif sunmaktadır"

(Murat Birinci/İstanbul)

2- Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını dünyaya anlatacak

KDK tarafından hazırlanan ve farklı dillere çevrilen "Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığıyla Mücadelesi" başlıklı raporla, Kovid-19 sürecindeki sağlık tedbirleri ile idari ve ekonomik önlemler, rehber niteliğinde dünyaya duyurulacak

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:

"Türkiye'de bulunan yabancı büyükelçilere, dünyada sağlıkla ilgilenen tüm kurumlara ve dünya ombudsmanlarına göndereceğiz. Türkiye'nin tecrübesini hem onlara anlatmış olacağız hem de başka ülkelerde benzer hastalıklar ortaya çıktığında Türkiye'nin uygulamaları onlar için bir rehber olacak"

"Raporu, 1,5 aylık bir süreç içinde tamamladık. Kurumumuzdaki uzman arkadaşlar ve denetçi arkadaşlarımızın emeğinin ürünüdür bu"

(Aybüke İnal/Ankara)

3- Güneydoğulu halıcılar yılın ikinci yarısından umutlu

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan:

"Bu sene pandemi olmasa sektörümüzün ihracatı çok iyi olacaktı. Mesela ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yaklaşık yüzde 24 artırdık. Şubat ayında ise bu artış yüzde 20 civarında oldu"

"Pandeminin en yüksek seviyeye çıktığı nisan ayında ise yurt dışı satışlarımız yüzde 66 düştü"

"Sanırım haziran ayını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 civarında azalışla kapatacağız"

"Hedefimiz, temmuz ayından sonra eksiye düştüğümüz ayların eksiğini kapatıp, bu yılı geçen seneki gibi bir ihracatla kapatmak"

(Kerem Kocalar/Gaziantep)

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 17 Haziran 2020 - Son Dakika

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