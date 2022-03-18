GÜNDEM / 18 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 18 Mart 2022

18.03.2022 08:57
GÜNDEM / 18 Mart 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü Töreni ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü Töreni ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/11.30/16.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trakya Bölgesinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Edirne/18.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanışındaki basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Şile ilçesindeki pazar esnafını ziyaret edecek.

(İstanbul/13.45)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- TCMB, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/)

2- TÜİK, ocak ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak, "İstatistiklerle Yaşlılar 2021" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- TOBB, şubatta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası başlayacak; Çaykur Rizespor- Trabzonspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor maçları yapılacak.

(Rize/İstanbul/20.00)(Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00)(Fotoğraflı)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/14.00/15.30/17.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda 11. haftadan ertelenen maçta Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Umana Reyer takımını konuk edecek.

(Bursa/19.30)(Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)(Fotoğraflı)

6- Eskrimde Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası bireysel kategoride müsabakalarla başlayacak.

(İstanbul/11.00)(Fotoğraflı)

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Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Şentop, Açılış Töreni, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 18 Mart 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNDEM / 18 Mart 2022 - Son Dakika
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