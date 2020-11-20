GÜNDEM / 20 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 20 Kasım 2020

20.11.2020 08:59
GÜNDEM / 20 Kasım 2020, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katılacak, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katılacak, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı- Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı- Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı- Görüntülü)

2- TÜİK, kasım ayı tüketici güven, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat ile üçüncü çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 27. Liderler Zirvesi takip ediliyor.

(Kuala Lumpur)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı- Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı- Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı Bakanlıkta kabul edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı- Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Madrid/23.00) (Fotoğraflı)

3- Türk Milli Takımlarının da mücadele ettiği, Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan ve kota veren Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'da sürüyor.

(Prag/12.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz maçı yapılacak.

(Rize/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Kan ve plazma bağışı artmazsa alarm verebiliriz"

"(Kovid-19) Önümüzdeki dönem zorlu bir 3 ay geçireceğiz. Bu zorlu 3 ay içerisinde stoklarımızın sürekli asgari stok seviyesinin üstünde seyretmesi ve plazma ihtiyacını da günlük karşılayabilecek bir şekilde donasyon (bağış) almamız gerekiyor"

"Eğer kan ve immün plazma bağışı artmazsa alarm vermek durumunda kalabiliriz, bunu istemiyoruz"

"Pandeminin özellikle bu 3-4 haftadır çok yoğun şekilde pik yapması, bunun oluşturduğu hasta yükü ve hastanelerde doluluk oranlarındaki artış nedeniyle günlük 400-500 civarında olan immün plazma talebi 1000'lerin üzerine çıktı"

"Buralarda (kan bağış merkezleri) yaptığımız dezenfeksiyon, kontrol ve muayene çalışmalarıyla riskleri minimuma indiriyoruz. Vatandaşlarımızın endişe edeceği bir şey yok. Kan vermek ya da plazma bağışlamak da insanların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum değil"

"Bugünlerde Kızılay'ımızın düzenli bağışçılarının ve daha önce hiç kan veya plazma bağışlamamış vatandaşlarımızın Kızılay Kan Merkezlerine gelmelerini rica ediyoruz. Randevu alarak geldiklerinde 15 dakika içerisinde işlem bitiyor"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

2- Mandalinada 10 ayda 174 milyon dolarlık ihracat

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz:

"Bu yılın geriye kalan dönemi ve 2021 yılının başlarında da mandalina ihracatının artarak devam etmesini bekliyoruz"

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin:

"Mandalina ihracatındaki pazar yelpazemiz genişliyor. Bu bizler için önemli bir avantaj. Alışılmış ülkelerin dışına çıkıp dünya geneline yayılarak yeni pazarlara ulaşıyoruz"

(Serkan Avcı/Mersin)

3- "Simgelerin Köprüsü"nün ilk tabliyesi Çanakkale'ye ulaştı

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliyesi üretici Çimtaş firmasına ait "GMK-1" isimli özel gemiyle bölgeye getirildi

Mega blok olma özelliğine sahip, 48 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 700 ton ağırlığına sahip tabliyenin gerekli hazırlıkların ardından montajına başlanacak

(Burak Akay/Çanakkale)

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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kasım, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 20 Kasım 2020 - Son Dakika


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