GÜNDEM / 25 Şubat 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmelerinin ardından, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık edecek.

Anlaşmaların imza törenine iştirak edecek Erdoğan ve Aliyev, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kızılcahamam Eliz Hotel'de yapılacak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Eğitim Programının kapanış törenine katılacak.

(Ankara/18.30)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifi görüşülmeye başlanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da çığ altında kalan Mehmetcan Daşdemir'in ailesini ve Hakkari Valiliğini ziyaret edecek, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Van/10.00/Hakkari/11.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek "Antidemokratik Girişimler, 28 Şubat ve 15 Temmuz Programı"na katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Chelsea- Bayern Münih, Napoli- Barcelona karşı karşıya gelecek.

(Londra/Napoli/23.00)

2- TFF 1. Lig'de 24. hafta Hatayspor- Osmanlıspor, Ekol Göz Menemenspor- Adana Demirspor, Fatih Karagümrük- Eskişehirspor maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/14.00/İzmir/16.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın son maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Ankara Spor Salonu'nda Beşiktaş TRC İnşaat'ı konuk edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto, Çekya temsilcisi Cez Karlovarsko'yu konuk edecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Fenerbahçe Opet- Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Sanayi alanları "yatay yapılaşma" için şehrin dışına taşınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Biz şehirlerde rezerv alan rezerv alan üretmeye hazırız. Bu alanlarda yatay yapılaşmanın önünü açacak birçok düzenlemeyi yaptık"

"Artık şehrin içinden çıkması gereken sanayi alanlarımız var. Bu, bütün metropollerde hemen hemen mevcut. Bu alanları taşıyacağız."

(Zehra Aydın Turaploğlu/Ankara)

2- Türkiye, turizmde koronavirüsün etkilerini azaltmak için pazar çeşitliliğini artıracak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Şu anda dünyanın başındaki en büyük tehlikelerden biri turizm açısından da dünyadaki turist ve yolcu trafiği açısından da koronavirüs. Bu virüsten en az seviyede etkilenmek için pazar çeşitliliği yaratmamız gerekiyor"

"Turist sayısında geçen seneye kıyasla yüzde 16'nın üzerinde artış var. Turist sayısı olarak koronavirüsün başlamasıyla şubat ve mart ayında bir sıkıntı yaşanabilir ama nisan itibarıyla toparlar, bunu herkes bilsin"

"Koronavirüs salgınını izlemeye devam ediyoruz. Gelişmelere göre biz de üçüncü ve dördüncü eylem planlarımızı devreye alacağız. İnşallah turizmdeki kayıpların yerini dolduracağız"

(Muhammet Mutaf/Erzurum)

3- Mağaraya sığınan İdlibli aile, sırtlanlara karşı nöbet tutuyor

İdlibli Muhammed Hammude, evlerinin hava saldırısında yıkılması üzerine, 20 kişilik ailesiyle mağaraya sığındı

"İçeride ölü köpek vardı. Onu çıkardık. Az da olsa mağarayı temizledik. İçeride küf, nem vardı. Bu nedenle hastalık da oluyor"

"Birkaç gün önce gece yarısı dışarıya ışık tuttuğumda mağaranın kapısında sırtlan gördüm. Kadınlar, çocuklar korktu. Bunun üzerine kardeşimle nöbet tutmaya başladık"

(Eşref Musa- Burak Karacaoğlu/İdlib)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.