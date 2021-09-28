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GÜNDEM / 28 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 28 Eylül 2021

28.09.2021 08:57
GÜNDEM / 28 Eylül 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Türkistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bozüyük Belediyesini ve sanayi esnafını ziyaret edecek, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Bilecik Belediyesi ve esnaf ziyaretinin ardından Bilecik Belediyesinin Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Bilecik/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde Toplumsal Olayları Müzakere Kursu açılış programına katılacak.

(Aydın/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da esnaf, sanayici ve kanaat önderleriyle buluşacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Ataşehir ve Ümraniye ilçe başkanlıklarının yönetim kurulu toplantılarına katılacak.

(İstanbul/19.30-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Ekonomi Masası heyeti, "Ticaret, Sanayi Odaları ve Ekonomi Paydaşları" ile bir araya gelecek, esnafı, Ereğli Demir-Çelik AŞ'yi ziyaret edecek, Çaycuma, Ereğli, Batı Karadeniz ve Alaplı ticaret odaları ile toplantı yapacak. Parti Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Zonguldak/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye- Fransa Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi 6. Dönem Toplantısı'na ve JETCO Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta mücadelesi başlayacak; Beşiktaş, C Grubu'nda deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Amsterdam/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu mücadelesi başlayacak; ilk gün 6 maç yapılacak. (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Elazığ İl Özel İdare, Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Elazığ/18.30) (Fotoğraflı)

4- AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar'da grup maçları Bursa, İzmir ve Ankara'da başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Afganistan Başbakan Yardımcısı Abdulselam Hanefi:

"6 milyon Afgan'ın uyuşturucu müptelası olduğunu örnek verebiliriz. Bunlardan yaklaşık 1 milyonunu kadın ve çocuklar oluşturuyor"

"Bizim Türk halkından beklentimiz, insani yardım, hayır çalışmaları yapan kurum ve insanlardan çeşitli konularda Afgan halkına yardım etmeleridir"

"( Türkmenistan'dan başlayıp Afganistan ve Pakistan üzerinden Hindistan'a ulaşması planlanan doğal gaz boru hattı projesi) TAPI ve elektrik nakli gibi büyük projeleri ivedilikle hayata geçirmek için çalışıyoruz"

"Bizim zarar gören alanlarımızın yeniden yapılması Batı ülkelerinin ahlaki bir sorumluluğudur"

"(Hibetullah Ahundzade) Onun sağlığının yerinde olduğu konusunda size teminat verebilirim"

(Melih Ahıshalı/Kabil)

2- Ticaret Bakanlığı indirim kampanyaları konusunda uyardı:

Kampanyalarda, ürünler piyasa fiyatlarının çok üzerindeki bedellerden indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak satışa sunulmamalı

İnternet üzerinden satışa sunulan ürünlerin stok miktarları konusunda tüketicilere doğru bilgi verilmesi gerekiyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Türkiye'de mobil abone sayısı 84,6 milyonu geçti

Haziran sonu itibarıyla mobil abonelerin 78,5 milyona yakını 4,5G hizmeti alanlardan oluştu

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

***

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Mustafa Şentop, Türkiye, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 28 Eylül 2021 - Son Dakika


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