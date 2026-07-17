Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında şüphelilerin olay tarihindeki görevleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında şüphelilerin olay tarihindeki görevleri ortaya çıktı

17.07.2026 15:37
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Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada şüphelilerin olay tarihinde hangi görevlerde bulundukları ve soruşturmadaki son durumları ortaya çıktı. İşte isim isim tam liste...

Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı, 8’i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Dosyada adı geçen iki şüphelinin ise FETÖ terör örgütü adına ‘darbeye teşebbüs’ suçundan cezaevinde oldukları öğrenildi.

OLAY TARİHİNDEKİ KİM HANGİ GÖREVDEYDİ?

Öte yandan aralarında yüksek rütbeli subayların, askeri/sivil kaza kırım ekibi üyelerinin ve bazı emniyet mensuplarının da bulunduğu 29 şüphelinin olay tarihindeki görevleri ortaya çıktı.

İşte isim isim şüpheliler ve görevleri:

Fatih Bengi: Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı (Tutuklandı)

Ebubekir Semih Yüksekkaya: Kara Pilot Yarbay (Tutuklandı)

Davut Uçum: Kara Pilot Yüzbaşı (FETÖ adına darbeye kalkışma suçundan cezaevinde)

Bekir Çerikçi: Astsubay - Askeri Kırım – (Tutuklandı)

Suat Kaplan: Astsubay - Askeri Kırım – (Tutuklandı)

Halil İbrahim Açan: Astsubay - Askeri Kırım – (Tutuklandı)

Aydın Özsıcak: Astsubay - Askeri Kırım – (FETÖ adına darbeye kalkışma suçundan cezaevinde)

Ersöz Sağlam: Binbaşı - Askeri Kırım – (Adli kontrol altında)

Mehmet Çağlar: Kara Pilot Binbaşı - Askeri Kırım – (Adli kontrol altında)

İrfan Yavuz: Kara Pilot Yüzbaşı - Askeri Kırım – (Tutuklandı)

Recep Ercan: Teknisyen Kıdemli Başçavuş - Askeri Kırım – (Tutuklandı)

Nedim Bakırhan: Astsubay - Askeri Kırım – (Tutuklandı)

Nusret Memiş: Astsubay - Askeri Kırım – (Tutuklandı)

Cemal Şahin: Astsubay - Askeri Kırım – (Tutuklandı)

Ferudun Seren: Sivil Kaza Kırımında Görevli - Sivil Kaza Kırım – (Adli kontrol altında)

Mehmet Sevdim: Sivil Kaza Kırımında Görevli - Sivil Kaza Kırım – (Tutuklandı)

Kenan Köksal: Sivil Kaza Kırımında Görevli - Sivil Kaza Kırım Ekibinde olmamasına rağmen Ferudun Seren ekibi ile giden şahıs – (Tutuklandı)

Kerem Mumcuoğlu: Sivil Kaza Kırımında Görevli - Sivil Kaza Kırım – (Tutuklandı)

Sedat Kılıçarslan: Hava Pilot Albay – Pilot – (Adli kontrol altında)

Tezcan Kaymaz: Hava Pilot Albay – Pilot – (Adli kontrol altında)

Ahmet Turhan: Hava Pilot Yüzbaşı – Pilot – (Tutuklandı)

Nihat Biçer: Hava Pilot Albay – Pilot – (Adli kontrol altında)

Dursun Özmen: Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde Emniyet Amiri (Tutuklandı)

İsmail Kaya: Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde Polis Memuru (tutuklandı)

Hikmet Tanıl: Astsubay - Askeri Kırım – (Tutuklandı)

Melike Sinem Uçum: Pilot Davut Uçum'un eşi (Adli kontrol altında)

Gülseren Özsıcak: Askeri Kırımda Görevli Aydın Özsıcak'ın eşi (Adli kontrol altında)

Ali Armağan: Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı - Kurmay Albay – Pilot - (Tutuklandı)

Şerife Armağan: Pilot Ali Armağan'ın eşi (Tutuklandı)

SORUŞTUMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raftan indirerek yeniden açtığı soruşturma kapsamında Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Savcılık, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak" ile "Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme" suçlarını işlediklerine yönelik somut deliller bulunduğu değerlendirilen 29 şüpheli hakkında işlem başlatmıştı.

Operasyon kapsamında Ahmet Turhan, Bekir Cerikci, Cemal Şahin, Ebubekir S. Yüksekkaya, Sedat Kılıçaslan, Dursun Özmen, Nedim Bakırhan, Ersöz Sağlam, Nusret Memiş, Ferudun Seren, Gülseren Özişik, Halil İbrahim Açan, Hikmet Tanıl, Recep Ercan, İsmail Kaya, Kerem Mumcuoğlu, Mehmet Çağlar, Mehmet Sevdim, Melike Sinem Uçum, Suat Kaplan, Fatih Bengi, Tezcan Kaymaz, Ali Armağan, Kenan Köksal ve Şerife Armağan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler arasında daha önce dosyada "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla yargılanan eski emniyet amiri Dursun Özmen de yer aldı.

İKİSİ CEZAEVİNDE İKİSİ YURT DIŞINDA

Helikopter enkazından GPS cihazlarını sökerken görüntülenen ve FETÖ'nün askeri yapılanması davasından hükümlü bulunan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın cezaevinde olduğu, Şüphelilerden Nihat Biçer ile İrfan Yavuz'un ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

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Son Dakika Muhsin Yazıcıoğlu Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında şüphelilerin olay tarihindeki görevleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    KVP yi izlemiş birileri 0 0 Yanıtla
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