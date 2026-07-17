ABD gece boyunca vurdu, İran'da ölü sayısı her geçen saat artıyor

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji ve ulaşım altyapısını hedef alacaklarına dair yaptığı sert açıklamaların ardından, ABD güçleri tarafından 6'ncı saldırı dalgası başlatıldı.

İKİ KÖPRÜ VURULDU

Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir ilçesinde bulunan iki stratejik köprü hava saldırısıyla vurulurken, vurulan köprülerden birinin üzerinde seyir halinde olan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

DEMİR YOLU İSTASYONU DA HEDEF ALINDI

Köprülerin hemen ardından saldırıların adresi Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Abbas kenti oldu. İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, kentte bulunan kritik demir yolu bağlantı istasyonu düzenlenen hava saldırısında doğrudan vuruldu. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Şiddetlenen bombardımanların ardından İran Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu açıkladı; ABD'nin son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükselirken, yaralı sayısı 400'ü aştı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE KIRMIZI ALARM: SİRENLER ÇALDI, EVDE KALIN ÇAĞRISI YAPILDI

ABD'nin gerçekleştirdiği bombardımanlara yanıt veren İran, bölgede ABD güçlerinin kullandığı üsleri ve hedefleri füze ve İHA'larla vurmaya başladı. Karşılıklı saldırılar Körfez genelinde büyük bir alarma yol açtı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı sirenlerin çaldığını duyurarak halka sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere çekilmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Kuveyt ordusu, İran kaynaklı füze ve İHA tehditlerine karşı hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu açıklayarak duyulan patlama seslerinin savunma sistemlerinden kaynaklandığını belirtti.

Katar İçişleri Bakanlığı, güvenlik tehdit seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasını, pencere ve açık alanlardan uzak durmasını istedi. Düşen füze şarapnel parçaları sebebiyle bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı ise başkent Doha üzerinde duyulan patlama seslerinin ardından ülkeyi hedef alan füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı.

TRUMP'IN ALTYAPI TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Yaşanan bu sıcak çatışmaların temeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı tehdit dolu açıklamalara dayanıyor. Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde altyapı tesislerini yok edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız."

Trump'ın bu sözlerine İran tarafı gecikmeden yanıt vermişti. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonuna yaptığı değerlendirmede misilleme sinyali vererek, "İran'ın altyapısına yönelik bir saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapılar hedefimiz olacaktır" ikazında bulunmuştu. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı misillemeler kritik seviyede devam ediyor.