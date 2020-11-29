GÜNDEM / 29 Kasım 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Taşhan-Şifa Hamamı- Süleyman Paşa Medresesi'nde incelemede bulunacak.

Ersoy, Gazi İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını yapacak, Samsun Müzesi inşaatı ile Amisos Tepesi'ndeki incelemelerinin ardından sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Samsun/11.55-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 10. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa- Gençlerbirliği, Fenerbahçe- Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Antalya/16.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 11. haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Ankara Keçiörengücü- Adana Demirspor, Eskişehirspor- Altınordu, Yılport Samsunspor-Tuzlaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/Ankara/13.30/Eskişehir/16.00/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 2. Lig gruplarında 12. hafta maçları yapılacak, Misli.com 3. Lig'de 11. hafta 4. Grup'taki maçlarla tamamlanacak.

4- 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'nda kasım ayı penceresi maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda tamamlanacak. Türkiye, gruptaki 4. maçında Hollanda ile karşılaşacak, diğer maçta İsveç ile Hırvatistan mücadele edecek.

(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Karayolları- Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor-Sistem9 Yeşilyurt, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları-İlbank, Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Çanakkale/14.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00/İstanbul/15.00/18.00) (Fotoğraflı)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Bahreyn Grand Prix'si yapılacak.

(Bahreyn/17.10)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen 2, Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından 1 maç yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kurulacak

Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca imzalanan anlaşmayla iki ülkenin kurum ve ekonomik aktörleri arasında doğrudan temasların geliştirilmesi ve ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor

Türkiye ve Katar piyasasındaki iş fırsatlarının yanı sıra üçüncü ülkelerde de iş ortaklıkları için cazip olanakların değerlendirilmesi öngörülüyor

Kurulan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu, her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Katar'da bir araya gelecek

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Aile mahkemesinden "çocuğun soyadını belirleme hakkı"nı anneye de tanıyan karar

Ankara 4. Aile Mahkemesi, velayeti annede olan ve babası tarafından doğduğundan beri hiç görülmeyen çocuğa annenin soyadının verilebileceğine hükmetti

Gerekçeli karardan:

"Erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan 'çocuğun soyadını belirleme hakkı'nın kadına tanınmaması, cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edecektir"

(Barış Kılıç/Ankara)

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