GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2020

11.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akhisar Kaymakamlığı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Akhisar Çevre Yolu açılış törenine katılacak.

(Manisa/11.15/12.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da güvenlik yasa tasarısına ve ülkede artan İslamofobiye karşı protestolar düzenlenecek.

(Paris)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 12. haftasına Atakaş Hatayspor- Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor-Göztepe, Hes Kablo Kayserispor- Trabzonspor, MKE Ankaragücü- İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/13.30/Rize/Kayseri/16.00/Ankara/İstanbul/19.00)

2- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyükler takım finaliyle sürecek.

(Mersin/15.00)

3- Güreşte iptal edilen dünya şampiyonasının yerine organize edilen, milli sporcuların da mücadele edeceği Bireysel Dünya Kupası, Sırbistan'da grekoromen stilde müsabakalarla başlayacak.

(Belgrad/13.00-21.30)

4- TFF 1. Lig'in 14. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor- Eskişehirspor ve Bursaspor-Yılport Samsunspor maçları oynanacak.

(Balıkesir/16.00/Bursa/19.00)

5- Misli.com 2. Lig'de 15. haftanın ilk maçında, Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile Afjet Afyonspor karşılaşacak.

(Trabzon/13.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası Bahçeşehir Koleji- Beşiktaş, HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Galatasaray ve Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Afyonkarahisar/15.15/İzmir/20.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Samsun Canik Belediye-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-BOTAŞ, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Galatasaray, OGM Ormanspor- Çankaya Üniversitesi maçları oynanacak.

(Samsun/13.00/Elazığ/Adana/14.00/Ankara/15.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Solhanspor, Haliliye Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankkart maçları yapılacak.

(İstanbul/12.00/Şanlıurfa/15.00/Afyonkarahisar/18.00)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş ile Aydın Büyükşehir Belediyespor vee Sistem9 Yeşilyurt ile Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.30/17.30)

10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Tur mücadelesinin ilk maçında Spor Toto, THF Spor Salonu'nda Romanya ekibi CSM Bükreş'i konuk edecek.

(Ankara/17.00)

11- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftası Aksaray Belediyesi Gençlikspor- Muratpaşa Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Aksaray/13.00)

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Spor Toto Süper Lig, Sağlık Bakanlığı, Nisan, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2020 - Son Dakika


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