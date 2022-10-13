GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Astana)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Divan Kuruçeşme Otel'de, Ortak Paylaşım Forumu'nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştireceği foruma iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Develi Seyrani Kampüsü Hayırseverler Buluşması ve toplu açılış törenine katılacak, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, il yönetim kurulu, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

(Kayseri/13.30/18.00)

4- TBMM'den

Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Uluslararası Af Örgütü temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya gelecek.

(11.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, 2021 yılı kurumsal sektör hesapları ile ağustos ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gün oturumları yapılacak. Toplantıda, Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek.

(Siirt/16.30)

2- Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'e çelenk bırakacak, Ulus'taki Birinci Meclis binasında tören düzenlenecek.

(Ankara/10.00/11.00)

SPOR???????

1- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Fenerbahçe B Grubu'nda deplasmanda Kıbrıs Rum kesiminin AEK Larnaca takımıyla karşılaşacak; Trabzonspor H Grubu'nda Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

(Larnaka/19.45/Trabzon/22.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 4. haftasında, A Grubu'nda Medipol Başakşehir, Letonya'nın RFS takımını konuk edecek; G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Kosova'nın Ballkani takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.45/Priştine/22.00)

3- Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup mücadelesinde, Türkiye ilk maçında deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak.

(Matosinhos/21.30)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

(Monako/20.00)

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında BOTAŞ, İsrail ekibi Elizur Ramla ile karşılaşacak.

(Miskolc/19.30)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'nın Dafni Agiou Dimitriou takımını konuk edecek.

(Hatay/18.00)

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