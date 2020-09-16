GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın Topkapı Anıt Mezar'daki ölüm yıl dönümü anma programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni"ne videokonferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/16.00)

2- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/13.15)

3- TÜİK, 2017-2019 hayat tablolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmalarını yapacağı "7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" videokonferans yöntemiyle düzenlenecek.

(13.15)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bakü/19.00)

2- UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu mücadelesi 43 maçla tamamlanacak.

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftası Arhavi Voleybol- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta- Haliliye Belediyespor ve Altekma- Fenerbahçe HDI Sigorta maçlarıyla sona erecek.

(Artvin/13.00/İstanbul/15.00/İzmir/16.00)

4- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Selçuk ilçesi Pamucak Plajı'nda başlayacak.

(İzmir/09.00)

***

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Murat Kurum, İstanbul, Sigorta, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 23:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2020 - Son Dakika

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