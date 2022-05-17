GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mayıs 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı" ile "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Kamuya Atanması Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/14.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek "Kaçakçılık İstihbarat Kurulu" toplantısında bulunacak.

(Ankara/09.30)

5- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni"nde yer alacak.

(Ankara/11.00)

6- TBMM'den

HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

TBMM KİT Komisyonu, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıklarının hesaplarını ele alacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fide dağıtım programına ve 70 paletli ekskavatörün dağıtım törenine iştirak edecek.

(Ankara/09.00/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Berlin Büyükelçiliğini ziyaret edecek ve şehir turu yapacak.

(Berlin)

4- TÜİK, 2021 yılı "İstatistiklerle Gençlik" bültenini yayımlayacak, nisan ayı konut satış istatistiklerini ve Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak. Toplantının bir bölümüne NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul iş birliğiyle düzenlenecek 4. Savunma Sanayii Buluşmaları'nın açılış konuşmalarına çevrim içi iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nun açılış galasına katılacak.

(İstanbul/20.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının himayesinde düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nın açılış törenine katılacak.

(Şırnak/13.30)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Frutti Extra Bursaspor ile Fenerbahçe Beko ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.30)

3- TFF 3. Lig'in play-off yarı finalinde 4 rövanş karşılaşması oynanacak.

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