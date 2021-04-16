GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2021

16.04.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi yapılacak "IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek" programına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi yapılacak "IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek" programına katılacak.

(Ankara/10.40)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valiliğini ve Hasankeyf Belediyesini ziyaret edecek, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak ve kültürel ziyaretler yapacak.

(Batman/12.30-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için cenaze töreni düzenlenecek.

(Londra)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabı koşulacak, takımlar 180 kilometrelik Marmaris- Turgutreis parkurunda mücadele edecek.

(Muğla/10.10)

2- Süper Lig'in 35. haftasına Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor-Atakaş Hatayspor, Helenex Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.30/Trabzon/Malatya/16.00/İzmir/19.00)

3- TFF 1. Lig'in 31. haftası Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor ve Adana Demirspor-GZT Giresunspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/16.00/Adana/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasına Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Büyükçekmece Basketbol ve Galatasaray- Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.15)

5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 20. hafta, Spor Toto- Beşiktaş Aygaz maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.30)

6- Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan kadınlarda 70 kiloda Minel Akdeniz, erkeklerde 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç mücadele edecek.

(Lizbon/12.00)

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Spor Toto Süper Lig, Ziya Selçuk, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2021 - Son Dakika


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