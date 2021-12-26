GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'na katılacak, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Adliye Sarayı'nı ziyaret edecek.

Şentop, Diyanet TV Demir Hafız Belgeseli tanıtım gecesine katılacak. Programa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da iştirak edecek.

(Samsun/10.30/12.00/12.35/14.40/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş için Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.55/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak, Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç'i kabul edecek Akar, Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüşecek.

(Saraybosna)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneğinin toplantısına katılacak, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret edecek.

(İzmir/12.30/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Büyük Önder Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı organizasyonunda Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlenecek. Atatürk'ün Ankara'ya gelişindeki ilk karşılanma noktası Keklikpınarı'nda kutlama töreni yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Atletizm Federasyonu ile Ankara Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda Keklikpınarı'ndan Tarihi Ankara Garı'na "86. Büyük Atatürk Koşusu" düzenlenecek.

Tarihi Ankara Garı'ndan Ulus Atatürk Anıtı'na Seğmenler Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00/11.00/13.30/14.20/15.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısı Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/Konya/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.