Gündüz kilisede ayin yönetiyor, gece partide DJ\'lik yapıyor

Portekizli Katolik rahip Guilherme Peixoto, gündüzleri kilisede ayin yönetiyor, geceleri ise elektronik müzik performanslarıyla sahneye çıkıyor. "Padre Guilherme" adıyla DJ'lik yapan Peixoto, kiliselerden üniversite kampüslerine, gece kulüplerinden açık hava etkinliklerine kadar farklı mekânlarda gençlerle buluşuyor.

2.7 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

"Padre Guilherme" adıyla bilinen 52 yaşındaki din adamı, sosyal medyada 2,7 milyonun üzerinde takipçiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

"BU BİR MESAJ DEĞİL, HOŞGÖRÜ"

Peixoto, müzikle verdiği mesajın bilinçli bir strateji olmadığını savunuyor. Rahip Guilherme, "Bunun özel bir mesaj taşıdığını düşünmüyorum ama hoşgörüyü gösteren güçlü bir anlamı var" diyerek, müziğin insanları bir araya getiren evrensel bir dil olduğunu ifade ediyor.

PERFORMANSI NEREDEYSE İPTAL EDİLİYORDU

Peixoto'nun son performanslarından biri, kendisine yönelik eleştiriler nedeniyle neredeyse iptal ediliyordu. DJ kabinine geçmesinden rahatsız olan kesimler tartışmayı büyütürken, rahip bu tepkilere sakin bir yanıt verdi. Kendisine karşı çıkanlara dönük tek mesajının "Benim için dua edebilirler" olduğunu söyledi.

ELEŞTİRİLER YOĞUN

Katolik dünyasında zaman zaman tartışma yaratan bu sıra dışı yaklaşım, özellikle gençler arasında yoğun ilgi görüyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Peixoto, müziğin kiliseye uzak duran insanlarla bağ kurmak için bir araç olabileceğini savunuyor.