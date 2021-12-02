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Güneydoğu'dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı geldi - Son Dakika

Güneydoğu'dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı geldi

02.12.2021 14:03
Güneydoğu'dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı geldi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Kasım ayı Bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı. Geride bıraktığımız ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesi yeni bir rekora imza attı.

Bölge, bir önceki yılın Kasım ayına göre ihracatını %29 oranında artırarak 1 milyar 97 milyon 100 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep için ise %28'lik artış ile 904 milyon 680 bin dolarlık ihracat kayda alınırken, şehir tüm zamanların en yüksek Kasım ayı ihracatına imza attı. Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; "Bölgemizden yine tarihi bir rekor geldi. Güneydoğu, tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Bu gurur verici tablonun mimarı Bölge ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum." diye konuştu.

Bölgedeki İhracatçı Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

2021 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci; "2021 yılının Ocak-Kasım döneminde Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre %29'luk artışla 10 milyar 606 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 9 milyar 127 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını %30 oranında artırdı." ifadelerini kullandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; "Bölgemiz, Kasım ayı boyunca 2.594 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep'ten ihracat yapan firma sayısı ise 1.806 olarak hesaplandı. Bu rakamlarla, ihracatçı sayısı bakımından Bölgemiz ve Gaziantep için tüm zamanların en yüksek ayı olmuştur. Ayrıca 2021 Kasım ayında 95 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Bölgemizdeki ihracatçı sayısı her geçen gün artıyor." dedi.

Irak, ABD ve Suriye İlk Üçte Yer Almaya Devam Ediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri %38,2 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri %18,3 payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise %14,4 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2021'in Ocak-Kasım ayları arasında toplam 198 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci; "Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir." diye konuştu. Kileci, Bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile diğer gıda müstahzarları yer aldığını sözlerine ekledi.

Gaziantep 5.'liği Koruyor

Gaziantep, Ocak-Kasım 2021 dönemindeki 9 milyar 127 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmayı sürdürüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep'in %139,8'lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Gaziantep'ten en çok ihraç edilen ürünlerin ise tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu ifade etti.

2021 yılı Kasım ayında GAİB'in iştigal sahasına giren diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci; Kahramanmaraş'ın 136,4 milyon dolar, Mardin'in 105,5 milyon dolar, Malatya'nın 47,1 milyon dolar, Diyarbakır'ın 26,6 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 15,6 milyon dolar, Kilis'in 8 milyon dolar ve Adıyaman'ın 6,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Güneydoğu, Gaziantep, İhracat, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Güneydoğu'dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı geldi - Son Dakika


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