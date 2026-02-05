Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi - Son Dakika
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
05.02.2026 11:33
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
Adana'da arkadaşına güvenip verdiği IBAN'ı ile işlenen suçlar nedeniyle hakkında 20 dava açılan ve bu davaların birinden 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 23 yaşındaki Özlem Develi polise teslim oldu. Gözyaşlarıyla ailesiyle vedalaştıktan sonra cezaevine giden Develi, "Kimseyi dolandırmadım. Bütün her şeyime bakılabilir, yapmadığım ortaya çıkacak. Yeter artık" dedi.

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, iddiaya göre 2023 yılında dershaneye giderken M.D. ile arkadaş oldu. M.D., Özlem Develi'nin güvenini kazanıp genç kıza, "Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?" teklifinde bulundu. Develi, özel bir bankadan hesap açıp arkadaşının kullanması için verdi.

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

ARKADAŞINA IBAN'INI VERDİ, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Bu süreçte M.D.'nin dershaneye gelmemesinden şüphelenen Develi, 15 gün sonra karakoldan çağrılarak, hakkında dolandırıcılıktan işlem yapılıp dava açıldı. Genç kız durumu polis ekiplerine anlatıp M.D. hakkında şikayetçi oldu ve ardından bankadaki hesabını kapattırdı. M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı. Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu.

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

4 YIL HAPİS 150 BİN TL PAR CEZASI VERİLDİ

Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkan genç kız, geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.

Genç kızın hakkında açılan 20 davadan 11'i ise ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürüyor.

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

GÖZYAŞLARIYLA TESLİM OLDU

22 Ocak'ta aranması varken röportaj veren ve gözyaşlarıyla tüm Türkiye'yi ağlatan Özlem, dün merkez Yüreğir ilçesindeki evinden polis ekiplerine teslim oldu. Genç kız, anne ve babasıyla vedalaşıp Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

"GERÇEK SUÇLULAR ORTAYA ÇIKSIN"

Kızının suçsuz olduğunu ve yardım beklediğini söyleyen baba Ahmet Develi, "Gerçek suçlular ortaya çıksın. Adalet yerini bulsun. Çaresizliğimizi duyun, suçsuz yere kızımı götürüyorlar" dedi.

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

"KİMSEYİ DOLANDIRMADIM, YETER ARTIK"

Ben kimseyi dolandırmadım diyerek gözyaşlarına boğulan Özlem ise, "Bütün her şeyime bakılabilir, yapmadığım ortaya çıkacak. Yeter artık" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Nasıl bi adalet ibanı kullananlar hapse atılsın yeri geliyor bizde iban veriyoruz öyle saçmalıkmı olur gencecik kaç milyon kişi bu sepepten içeride yazık valla 45 9 Yanıtla
  • Mustafa Kaçar Mustafa Kaçar:
    bu işler bilerek yaptıkları şey hesabını kiraya veriyorlar finaldede madurum diyorlar 17 27 Yanıtla
  • Ahmet Öney Ahmet Öney:
    valla bende taksiye yolcu aldım 10 yıl hapis yedim ülkedeki adalet malesef 32 6 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    iyi niyet kurbanı olabilir iyice ataştırılıp haklı çıkabilir adalet adalet adalet 22 4 Yanıtla
  • BRAVL STARS BRAVL STARS:
    Kimse kimseye günahını bile vermezken ,sen IBAN ini veriyorsun,sonra da cahilliğe sığınıyorsun 10 15 Yanıtla
