Güvenli olmayan gıdalar dünya ekonomisine yılda 310 milyar dolar kaybettiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güvenli olmayan gıdalar dünya ekonomisine yılda 310 milyar dolar kaybettiriyor

Güvenli olmayan gıdalar dünya ekonomisine yılda 310 milyar dolar kaybettiriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gıda sektöründe güvenli üretim ve denetim süreçleri önem kazanıyor. Oneka Danışmanlık Kurucusu Onur Türkoğlu, işletmelerin sadece belge almak değil, günlük üretim süreçlerine standartları yerleştirmesi gerektiğini vurguluyor. Dünya genelinde güvensiz gıdaların yol açtığı sağlık sorunlarının ekonomiye yıllık maliyeti ise yaklaşık 310 milyar doları buluyor. ISO 22000 standardının önemi de bu noktada ortaya çıkıyor.

Gıda sektöründe izlenebilirlik, hijyen ve risk yönetimine yönelik beklentiler giderek artarken işletmelerin yalnızca sertifika almaya değil, standartları günlük üretim süreçlerine yerleştirmeye odaklanması gerekiyor. Ulusal ve uluslararası müşteriler, üreticilerden ürün kalitesinin yanında güvenli üretim, düzenli kayıt ve etkin denetim süreçleri konusunda da güvence bekliyor. Oneka Danışmanlık Kurucusu Onur Türkoğlu, bu dönüşümün işletmeler açısından yalnızca bir mevzuat yükümlülüğü değil, müşteri güvenini ve rekabet gücünü destekleyen stratejik bir süreç olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün 4 Haziran 2026’da yayımladığı güncel verilere göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 866 milyon kişi kontamine gıdalar nedeniyle hastalanırken 1,52 milyon kişi güvenli olmayan gıdalarla bağlantılı nedenlerden hayatını kaybediyor. Beş yaşın altındaki çocuklar, güvenli olmayan gıdaların oluşturduğu sağlık yükünün yüzde 29’unu taşıyor. Güvenli olmayan gıdaların sağlık harcamaları ve üretkenlik kaybı nedeniyle dünya ekonomisine yıllık maliyetinin ise yaklaşık 310 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

Söz konusu verileri değerlendiren Oneka Danışmanlık Kurucusu Onur Türkoğlu, gıda güvenliğinin yalnızca denetim dönemlerinde gündeme alınmaması gerektiğini söyledi. Türkoğlu, “Gıda üretiminde yaşanan küçük bir aksaklık, tüketici sağlığının yanı sıra işletmenin itibarı, müşteri ilişkileri ve ticari sürdürülebilirliği üzerinde de ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle güvenli üretim, yalnızca yasal bir yükümlülük olarak değil, işletmenin temel kurumsal sorumluluklarından biri olarak görülmelidir” dedi.

“Belge almak ile işleyen bir sistem kurmak aynı şey değil”

ISO 22000, gıda zincirinde faaliyet gösteren kuruluşların gıda güvenliği tehlikelerini belirlemesine, önlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olan uluslararası bir yönetim sistemi standardı olarak öne çıkıyor. Standart; gıda üreticilerinden ambalaj tedarikçilerine, depolama ve taşımacılık şirketlerinden perakende ile toplu tüketim işletmelerine kadar gıda zincirindeki farklı kuruluşlar tarafından uygulanabiliyor. ISO, sistematik yaklaşımın yasal uyumu, müşteri güvenini, operasyonel verimliliği ve yeni pazarlara erişimi desteklediğini belirtiyor.

Türkoğlu, işletmelerin yalnızca doküman hazırlamasının etkili bir kalite sistemi kurulduğu anlamına gelmediğine dikkat çekti. “Belge almak ile gerçekten işleyen bir yönetim sistemi kurmak aynı şey değildir. Hazırlanan prosedürlerin üretim sahasında uygulanması, kayıtların düzenli tutulması ve çalışanların sorumluluklarını bilmesi gerekiyor. İşletmenin günlük faaliyetlerine yansımayan bir dokümantasyon sistemi, denetim sonrasında sürdürülebilirliğini kaybedebilir” ifadelerini kullandı.

“Denetim hazırlığı günlük üretimin bir parçası olmalı”

Gıda işletmelerinde personel hijyeni, hammadde kabulü, alerjen yönetimi, zararlı kontrolü, ürün izlenebilirliği ve geri çağırma süreçlerinin bir bütün olarak yönetilmesi gerekiyor. İç tetkiklerin düzenli yapılmaması, risk analizlerinin güncel tutulmaması ve uygunsuzlukların kök nedenlerinin araştırılmaması, işletmelerin denetim süreçlerinde karşılaşabileceği temel sorunlar arasında bulunuyor.

Denetimden kısa süre önce gerçekleştirilen yoğun hazırlıkların kalıcı bir çözüm oluşturmadığını belirten Türkoğlu, “Denetim hazırlığı yılda birkaç hafta yürütülen dönemsel bir çalışma olmamalıdır. Risklerin güncel tutulması, iç tetkiklerin planlı şekilde gerçekleştirilmesi ve düzeltici faaliyetlerin sonuçlanana kadar takip edilmesi gerekir. Sistem günlük üretimin bir parçası haline geldiğinde hem denetim performansı yükselir hem de operasyonel ve itibari riskler azalır” diye konuştu.

“Standartlara uyum işletmelere rekabet avantajı sağlayabilir”

Perakende zincirleri, kurumsal müşteriler ve uluslararası alıcılar, tedarikçilerinden üretim kapasitesinin yanında hijyen, izlenebilirlik ve sürdürülebilir kalite konusunda da güvence bekliyor. Bu nedenle ISO 22000, HACCP, IFS ve BRCGS gibi sistemler, özellikle büyümeyi, kurumsal müşterilerle çalışmayı veya ihracat pazarlarına açılmayı hedefleyen işletmeler açısından stratejik önem taşıyor.

Her işletmenin üretim kapasitesinin, ürün grubunun ve risk yapısının farklı olduğunu vurgulayan Türkoğlu, “Hazır dokümanları her işletmeye aynı şekilde uygulamak yerine sahadaki gerçek süreçleri analiz etmek gerekiyor. Amaç, işletmeye yük oluşturan bir dosya sistemi değil, çalışanların anlayabildiği ve yönetimin karar süreçlerinde kullanabildiği uygulanabilir bir yapı kurmaktır. Doğru uygulanan standartlar, maliyet unsuru olmaktan çıkarak müşteri güvenini ve pazara erişimi destekleyen bir rekabet avantajına dönüşebilir” dedi.

“İşletmelerin uzun vadeli çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz”

Oneka Danışmanlık; başta gıda sektörü olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelere ISO 9001, ISO 22000, HACCP, IFS ve BRCGS standartları kapsamında danışmanlık hizmeti sunuyor. Sistem kurulumu, dokümantasyon, iç tetkik, eğitim, belgelendirme hazırlığı, yasal uyum ve süreç iyileştirme çalışmalarını kapsayan hizmet modeli; gıda üretimi, unlu mamuller, paketli gıda, perakende ve tedarik zincirindeki işletmelere yönelik olarak yürütülüyor.

Şirketin yaklaşımını değerlendiren Türkoğlu, “Danışmanlık sürecini yalnızca bir denetimin başarıyla tamamlanmasıyla sınırlandırmıyoruz. Kurulan sistemin işletme içinde benimsenmesini, sürdürülebilir hale gelmesini ve değişen mevzuat ile sektör şartlarına göre güncellenmesini hedefliyoruz. Oneka Danışmanlık olarak müşterilerimize güncel, anlaşılır ve uygulanabilir çözümler sunan uzun vadeli bir iş ortağı olmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Oneka Danışmanlık, önümüzdeki dönemde dijital dokümantasyon ve uzaktan danışmanlık altyapısını geliştirmeyi, eğitim ve iç tetkik hizmetlerini daha sistematik hale getirmeyi ve uzman kadrosunu genişletmeyi planlıyor. Şirket, uzun vadede ihracat yapan işletmelere sunduğu desteği artırarak IFS, BRCGS ve ISO standartları kapsamındaki uzmanlığını uluslararası projelere taşımayı hedefliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Son Dakika

Son Dakika Gıda Komitesi Güvenli olmayan gıdalar dünya ekonomisine yılda 310 milyar dolar kaybettiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı
Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay
Samsun’da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı Samsun'da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı
Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi
Vicdansızlığın bu kadarı ’pes’ dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı
Zelenski’den Putin’i küplere bindirecek açıklama: Moskova’yı... Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...
Ukrayna, Rusya’da plajda eğlenenleri İHA ile vurdu: 6 ölü, 40 yaralı Ukrayna, Rusya'da plajda eğlenenleri İHA ile vurdu: 6 ölü, 40 yaralı
“15 Temmuz” paylaşımının ardından tutuklanan Nasuh Mahruki’ye 4 yıl 6 ay hapis talebi “15 Temmuz” paylaşımının ardından tutuklanan Nasuh Mahruki'ye 4 yıl 6 ay hapis talebi
14 yaşındaki sürücünün acı sonu 14 yaşındaki sürücünün acı sonu
En mutlu günleri kabusa döndü: Gelin arabası taklalar attı En mutlu günleri kabusa döndü: Gelin arabası taklalar attı
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Beşiktaş’tan Icardi’ye cevap Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap
Bergüzar Korel’i uykuda yakaladı Arkadaşından esprili paylaşım Bergüzar Korel’i uykuda yakaladı! Arkadaşından esprili paylaşım

14:46
MHK’den sürpriz hamle Anthony Taylor resmen göreve başladı
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
14:19
ABD diken üstünde Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu
ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu
14:08
Süper Lig’de tarihi değişim Çipli top dönemi başlıyor
Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
13:37
Dünya Kupası’nın fenomen kalecisi Vozinha’nın yeni takımı belli oldu
Dünya Kupası'nın fenomen kalecisi Vozinha'nın yeni takımı belli oldu
13:23
Husiler, Suudi Arabistan’daki Necran Havalimanı’nı kamikaze İHA’larla hedef aldı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı
13:15
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
13:00
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
11:59
Fahri Müfettiş Cezası Delil Yetersizliğinden İptal Edildi
Fahri Müfettiş Cezası Delil Yetersizliğinden İptal Edildi
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 14:49:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Güvenli olmayan gıdalar dünya ekonomisine yılda 310 milyar dolar kaybettiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.