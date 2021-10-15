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AB ülkelerinin dışişleri bakanları Lüksemburg'da toplanacak - Son Dakika

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Lüksemburg'da toplanacak

15.10.2021 12:02
AB ülkelerinin dışişleri bakanları Lüksemburg'da toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, 21-22 Ekim'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, 21-22 Ekim'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde bir araya gelecek.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, 18 Ekim'de Lüksemburg'da düzenlenecek. Bakanların gündeminde AB'nin Körfez ülkeleriyle ilişkileri, Doğu Ortaklığı, Etiyopya ve Nikaragua'daki durum ile güncel meseleler başlığı altında Afganistan, Tunus, Batı Balkanlar, iklim diplomasisi ve Maraş bulunuyor.

Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Katar ile Suudi Arabistan arasında yıl başında varılan anlaşmayla Katar'a yönelik 3 yıldan uzun süren ablukanın kaldırılmasından memnuniyet duyan AB, başta ekonomik ilişkiler olmak üzere bölgeyle bağlarını güçlendirmek istiyor.

Bakanlar aynı zamanda Doğu Ortaklığı kapsamındaki ülkeler Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ile ilişkileri, bu ülkeleri ekonomik ve siyasi olarak Avrupa'ya nasıl daha yakınlaştırabileceklerini görüşecek.

Ortaklık kapsamında bulunan Belarus ile AB'nin ilişkileri ise bir yılı aşkın süredir gergin seyrediyor. AB, Belarus'da Ağustos 2020'deki seçimlere hile karıştırıldığı ve muhalefete baskı yapıldığı gerekçesiyle bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor.

Etiyopya ve Nikaragua konuları bakanların öğle yemeğinde konuşulacak. Etiyopya'da ve özellikle Tigray bölgesindeki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda bu ülkeye yönelik insani yardımlar odak noktası olacak. Ayrıca AB'nin ortak bir tutum belirlemek ve bunu uygulamak için neler yapabileceği de tartışılacak.

Bakanların toplantısının güncel meseleler bölümünde Afganistan'daki durum, Tunus'ta demokrasinin gelişmesine nasıl destek verileceği, Batı Balkanlar'daki gelişmeler ve iklim değişikliğiyle mücadelenin diplomatik boyutu da gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Rumlar Maraş'ı gündeme getirecek

Bu bölümde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin talebiyle Kıbrıs'taki kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından kademeli açılması kararı da görüşülecek.

AB yetkilileri, bu noktada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in temmuz sonunda bildiri yayımladığını hatırlatıyor. Bildiride Türkiye'nin Maraş konusunda tek taraflı adım attığı savunularak bu adımın kınandığı, Maraş'ı açma kararının geri alınması gerektiği, alınmaması durumunda AB dışişleri bakanlarının nasıl adım atılacağını bir sonraki toplantıda yeniden görüşeceği belirtilmişti.

AB yetkilileri, pazartesi yapılacak toplantıda üye ülkelerin görüşlerinin belirtileceğini, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik BM çatısı altında müzakerelerin nasıl başlatılabileceği konusunda görüş alışverişi yapılacağını ifade ediyor.

Türkiye ve KKTC, adada iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğiyle hareket edilmesini isterken, AB tarafı BM parametrelerindeki iki toplumlu iki bölgeli federasyon çerçevesinde müzakere yürütülmesini savunuyor.

Avrupa Birliği, Kahramanmaraş, Lüksemburg, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ülkelerinin dışişleri bakanları Lüksemburg'da toplanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB ülkelerinin dışişleri bakanları Lüksemburg'da toplanacak - Son Dakika
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