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Garanti BBVA ve TURMEPA iş birliğiyle Mavi Nefes Projesi eğitimleri başladı - Son Dakika

Garanti BBVA ve TURMEPA iş birliğiyle Mavi Nefes Projesi eğitimleri başladı

20.10.2021 13:32
Garanti BBVA ve TURMEPA iş birliğiyle Mavi Nefes Projesi eğitimleri başladı

Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle gerçekleştirilen Mavi Nefes Projesi eğitimleri başladı.

Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle gerçekleştirilen Mavi Nefes Projesi eğitimleri başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA, deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimlerini kapsayan Mavi Nefes Projesi'ni geçen ay hayata geçirdi.

Projenin önemli bir ayağı olan eğitimler ise 18 Ekim'de Kocaeli'de başladı. Projeyle Marmara Bölgesi'nde 7 ilde 60 bin öğrenci ve 4 bin öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

Mavi Nefes Eğitim Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokullarda okuyan öğrencilere ve öğretmenlere denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması, sıfır atık ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumlulukları aktarılacak.

Bölgeye özel hazırlanmış eğitim sunumları, dijital oyunlar, kısa filmler ve farkındalık faaliyetleriyle özellikle öğrenciler, öğretmenler ve çarpan etkisiyle bölge halkının bilgilenmesi sağlanacak.

Çevrim içi eğitimlerin yanı sıra Mavi Nefes eğitim otobüsüyle de kasım ayı içerisinde çocuklarla atölyeler düzenlenecek.

Kocaeli'nin yanı sıra Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de, 60 bin öğrenci ve 4 bin öğretmene ulaşılması hedeflenen eğitimlerle 3 yıl süresince deniz temizliği konusunda bölgesel farkındalığın artırılması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi ve eşitsizliklerle mücadelenin 15 yıldır en temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çevrenin korunmasına yönelik, ülkemizde ve dünyada üzerimize düşen görevleri yapmaktan geri durmuyor bilakis bu konuda iş dünyasının dönüşümüne öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik politikamız ve iklim kriziyle mücadele kapsamında bir adımı da deniz ekosistemini etkileyen müsilaj sorunu çözümüne destek olmak üzere attık. Kısa bir süre önce TURMEPA ile birlikte duyurduğumuz Mavi Nefes Projemizin çok önemli bir adımı olan eğitimlere de başladık. Denizlerimizin temizlenmesi için deniz temizliği konusunda gelecek nesillerin eğitilmesini ve farkındalığın artırılmasını son derece önemli görüyoruz. Çünkü bu konuda bilinç oluşturmadan sonuç almak güç. Banka olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu çok değerli projeyle Marmara Denizi'ndeki ekosistem başta olmak üzere gelecek kuşaklara daha temiz denizler bırakmaya katkı sunacağız."

"Denizi temizlemenin en kolay yolu onu kirletmemeyi öğrenmek"

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise TURMEPA olarak denizi temizlemenin en kolay yolunun onu kirletmemeyi öğrenmek olduğunu bildiklerini aktardı.

Bu nedenle Türkiye'nin her yerine ulaşmaya, verdikleri eğitimlerle denizi sevdirmeye ve denizleri koruma bilincini aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Kaptanoğlu, "Mavi Nefes Eğitim Projemiz kapsamında da Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilimize gideceğiz, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Balıkesir ve tabii ki İstanbul. Online eğitimlerle 60 bin ortaöğretim öğrencisine ve 4 bin öğretmene ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaptanoğlu, eğitimlerin yanı sıra ilk defa Mavi Nefes Eğitim Otobüsü'nün yola çıktığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl önce Kocaeli, sonra İstanbul Anadolu Yakası (Üsküdar-Kadıköy) ve Bursa'da olacağız. Gelecek yıl Tekirdağ, İstanbul Avrupa Yakası ve Çanakkale ve 3. yılımızda da Yalova ve Balıkesir'de olacağız. Her ilimizde birer hafta, İstanbul'da ise 2'şer hafta Mavi Nefes Otobüsümüz şehirlerin önemli merkezlerinde sizlerle olacak. Otobüste ve otobüs önünde kurulacak alanda etkinlikler yapılacak. Otobüs içerisinde ise Sıfır Atık Mavi bilincini kazandırmak amacıyla Üretim Becerileri Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesi gerçekleştireceğiz. Böylece çocuklarımızın denizleri korumak için teknolojinin olanaklarından faydalanarak kendi projelerini geliştirmelerini sağlayacağız."

Marmara Bölgesi, Garanti Bankası, Marmara Denizi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Garanti BBVA ve TURMEPA iş birliğiyle Mavi Nefes Projesi eğitimleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Garanti BBVA ve TURMEPA iş birliğiyle Mavi Nefes Projesi eğitimleri başladı - Son Dakika
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