Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2021

05.10.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2021, System.String[]

6 Nisan 19201-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

6 Nisan 1920

1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle, 7. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gidecek.

(Ankara/15.00/17.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atakule Cinemaximum'da "Akif" filminin Ankara Galası'na katılacak.

(Ankara/19.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Nakliyeciler Buluşması"na ve Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Mersin/10.00/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/15.00)

4- TBMM'den

AK Parti ve İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurulda, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/11.45/10.30/14.00/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Dönem Başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde AB-Batı Balkan Zirvesi yapılacak.

(Brdo Pri Kranju)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1'de Scuderia AlphaTauri takımının pilotu Pierre Gasly'le, Red Bull Racers etkinliğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30)

2- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te devam edilecek. Kadınlarda 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 59 kiloda Ebru Dağbaşı, 68 kiloda Nesrin Baş ve 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu mindere çıkacak. 76 kiloda Ayşegül Özbege repesaj mücadelesi verecek.

(Oslo/11.30-22.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak. Ligde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, B Grubu mücadelesinde Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında E Grubu'nda Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Çekya'nın ERA Nymburk takımını konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

5- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

(Zrenjanin/19.00)

6- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 6. hafta maçları yapılacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı, Nisan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2021 - Son Dakika


Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış 23:15 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış 23:02 "Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt İki doz aşılamada mavi kategoriye geçen il sayısı 23'e yükseldi 22:47 İki doz aşılamada mavi kategoriye geçen il sayısı 23'e yükseldi
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm 21:35 Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Bahçeli, 20:59 Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konuya fotoğrafla açıklık getirdi 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar 19:37 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar
Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a 18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor 17:17 Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor

Son Dakika Haberleri
19:06 Sinarit avına çıkan amatör balıkçı büyük şaşkınlık yaşadı! Ağına takılan dev camgöz köpek balığı tedirgin etti
18:40 Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor
18:28 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı
18:20 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı
18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
18:09 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
Film değil, gerçek! Saha içinde çatışan karteller, hakem ve teknik direktörün canını aldı Film değil, gerçek! Saha içinde çatışan karteller, hakem ve teknik direktörün canını aldı         
23:44
Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir         
23:14
Oyun oynarken kamyon çarpan 3 yaşındaki çocuk sonucu hayatını kaybetti Oyun oynarken kamyon çarpan 3 yaşındaki çocuk sonucu hayatını kaybetti         
23:00
Tutuklanan orkestra ekibinin Tutuklanan orkestra ekibinin "Hayatımızı mahvettin" dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi         
22:26
İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı         
21:10
Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum         
20:42
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor         
18:40
Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu         
18:19
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 00:05:11. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2021 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement