Üye Girişi
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Deniz Feneri Derneğinin gecesinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Deniz Feneri Derneğinin gecesinde konuştu Açıklaması

23.10.2021 22:26
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Deniz Feneri Derneğinin gecesinde konuştu Açıklaması

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, "Kim ne söylerse söylesin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin, "Kim ne söylerse söylesin. Topuyla gelsinler, tüfeğiyle gelsinler. 10 büyükelçisiyle değil, dünyadaki bütün büyükelçileriyle buraya toplansınlar. Vallahi bu milletten bir kıl dahi koparamazlar." dedi.

Soylu, Deniz Feneri Derneğinin kuruluşunun 25. yılı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Türk medeniyetinin iyilik medeniyeti olduğunu söyledi.

"Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız, güzel iyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Ama daha öncesi iyiliğiyle iz bırakan, dünyaya imza atan bir milletin çocuklarıyız." diyen Soylu, Gazze'nin sokaklarında, duvarlarında Türk bayraklarının ve Türkiye'nin izinin görülebileceğini aktardı.

Soylu, Afrika'nın herhangi bir ülkesinde bir çobanın üzerinde Türk bayraklı tişörtler görülebileceğini, dilinden Türkçe kelimelerin duyulabileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Balkanlar'da Türk camileri, kervansarayları, aşevleri, sanat eseri gibi sebilhaneleri görürsünüz. Bu ülke, bu millet iyiliğin adıdır. Sivil toplum eliyle yardımlaşma kültürü devlet kültürü kadar eskidir. Kuşlara ev yapan, çeşmelere bakan, eğitim yürüten, fakir fukaraya ekmek, AŞ dağıtan var. Bütün bunları tekrar tekrar anlatıp, tarihimizle övünmek yerine, bunların üzerine yenilerini eklemek lazım. 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Bunları sadece maddi olarak belirlenmiş hedefler gibi görmemek lazım. Buradaki hayalimiz, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek üzere kurgulanmıştır."

Sivil tolum alanında çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyen Soylu, 2004'ten bu yana özellikle sivil toplum alanında dernek sayısında yüzde 76, dernek üyesi sayısında yüzde 116 artış sağlandığını kaydetti.

Soylu, dernek gelirlerinde ise son 10 yılda yüzde 363 oranında artış sağlandığını ve şu an itibarıyla ülkedeki toplam aktif dernek sayısının 121 bin 874 olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu;

"Ülkemizde kamu yararına çalışan dernek sayısı da 363'e ulaşmıştır. Bu sayıların az olduğunu söyleyebilirim, bu sayıyı hep beraber artırabiliriz. Sivil toplum kuruluşlarımızla istişarede bulunmak, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlemek amacıyla 4 bin 270 sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettik. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra sivil toplum alanının istismarının önlenmesine dönük pek çok adım atıyoruz. Terör bağlantısını ya da suça meyillerini belgelediğimiz yapılara müdahale etmekten çekinmiyoruz."

" Afganistan'daki kardeşlerimizi yalnız bırakamayız"

Afganistan'dan İran'a ciddi bir göç dalgasının başladığını aktaran Soylu, "Afganistan heyeti geldi. AFAD ve Kızılay onlarla görüştü. İnsani yardım meselesinde elimizden geleni ortaya koyacağız. Afganistan'daki kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. ABD her türlü hesabı yapar. Onlar karıştırırlar, Müslüman coğrafyaya ızdırap verir, zayıflatmaya çalışır ve oradaki insanları sahipsiz bırakmaya çalışır.. Ancak ne olursa olsun biz insanlığı yalnız bırakamayız, bırakmayacağız. Elimizden gelen bütün insani yardımı, hep beraber koymaya devam edeceğiz. Ben orada da her türlü gayretimizin olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da açılan "Hafıza Odası" adlı sergiye ilişkin de Soylu, şunları söyledi:

"Çerçevesini de sanat diye sunmuşlar. Hafıza odasında maalesef özellikle terör örgütü ve onun siyasi uzantısı ile iş tutan bir anlayışı gerçekleştirmişler. Bu sergi, hendek, Kobani olayları da dahil olmak üzere oradaki terör örgütü mensuplarını bir noktaya almış ve sanatı istismar etmiştir. Ben ticaretin sanatı kullandığını çok gördüm. Siyasetin de sanatı çok kullandığını, çok istismar ettiğini gördüm. Hatta Gezi olaylarında sanatın nasıl vandalizmle bu ülkenin huzurunu bozmak için istismar edildiğine ve kullanıldığına hepimiz şahit olduk. Ancak terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum. Bunlardan korkulur. Sanat ötekileştirmez. Sanat terörü kendisine alet etmez. 1,5-2 kilometre ileride Diyarbakır annelerini görmeden hafıza odası yapanlara sadece acıyorum. Bedirhan bebeği o hafıza odası içerisine koymadan teröre meşruiyet kazandırmaya çalışanlara sadece acıyorum. Sanatçı kisvesi altında kendisini terör örgütüne, bir vesileyle terör örgütünün siyasi koluna kullandıranlara daha fazla acıyorum."

Soylu, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya da değinerek, "Kim ne söylerse söylesin. Topuyla gelsinler, tüfeğiyle gelsinler. 10 büyükelçisiyle değil, dünyadaki bütün büyükelçileriyle buraya toplansınlar. Vallahi bu milletten bir kıl dahi koparamazlar." diye konuştu.

Öte yandan Soylu, derneğin 2 bin 500 kişi için başlattığı katarakt ameliyatı yardımına, 250 kişinin masrafını karşılayarak destek oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da ilçe kaymakamlarıyla beraber 1250 kişiye ameliyat sözü verdi. Geceye katılan iş adamları da kalan bin kişinin ameliyatını üstlendi.

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Deniz Feneri Derneğinin gecesinde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Deniz Feneri Derneğinin gecesinde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Deniz Feneri Derneğinin gecesinde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Deniz Feneri Derneğinin gecesinde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Deniz Feneri Derneğinin gecesinde konuştu Açıklaması

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Osman Kavala, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Deniz Feneri Derneğinin gecesinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına en sert tepki Davutoğlu'ndan geldi: Tarihimizin en büyük diplomasi krizi 21:03 Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına en sert tepki Davutoğlu'ndan geldi: Tarihimizin en büyük diplomasi krizi Yavrusunu korumak isteyen filin timsahla mücadelesi nefes kesti 20:38 Yavrusunu korumak isteyen filin timsahla mücadelesi nefes kesti Takım arkadaşları sanki Ozan Tufan'ın oyundan çıkmasını beklemiş! Watford, deplasmanda Everton'ı farka boğdu 19:37 Takım arkadaşları sanki Ozan Tufan'ın oyundan çıkmasını beklemiş! Watford, deplasmanda Everton'ı farka boğdu
İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü 19:19 İki doz Sinovac aşısı olanlar için 3. dozu bekleme süresi yeniden düşürüldü Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Sel riskine dikkat 19:07 Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Sel riskine dikkat Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı 17:46 Demet Evgar'ın göğüs dekolteli pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı 17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı

Son Dakika Haberleri
17:43 Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun?
17:43 Görünüşü elmaya benzese de zehirli olan bitki iki kardeşin sonu oldu
17:42 Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı
17:21 Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi?
17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim
17:11 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi
17:04 Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi
16:37 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
La Casa de Papel'in popüler müziği çalınca Arda Turan yerinde duramadı! Dans figürleri tam not aldı La Casa de Papel'in popüler müziği çalınca Arda Turan yerinde duramadı! Dans figürleri tam not aldı         
22:11
Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu         
20:52
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi         
19:35
Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki Kılıçdaroğlu'ndan 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki         
19:17
Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım Son yolculuğuna uğurlanan Kemal Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda katılım         
18:33
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı         
17:42
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Nöbetten çıkan genç doktor feci şekilde can verdi, annesi gözyaşlarıyla feryat etti Nöbetten çıkan genç doktor feci şekilde can verdi, annesi gözyaşlarıyla feryat etti         
15:15
Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor         
14:44
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 22:35:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Deniz Feneri Derneğinin gecesinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement