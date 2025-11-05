Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu

05.11.2025 14:10  Güncelleme: 14:20
Büyük heyecanla beklenen 2026 yılı hac kuraları çekilmeye başlandı, hacı adayları ise isimlerini dijital ekrandan takip etti. Bu sırada bazı hacı adayları gözyaşlarına boğuldu.

Yaklaşık 2 milyon kişinin heyecanla beklediği 2026 yılı hac kuraları Ankara'da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Bu yıl yaklaşık 185 bin vatandaş ön kayıt yaptırdı. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıranlar olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 836 kişi kuraya katıldı. Bu sene ise Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye tanınan kontenjan 84 bin 942 oldu. Ankara'dan çekilmeye başlanan kura sonucunda ilk belirlenen hacı adayları ve ismini bekleyen adaylar, isimlerini ekrandan takip ederek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

"4 SENEDİR BEKLİYORUM"

Ekrandan ismini takip eden ve ilk sevinci yaşayan Ayşegül ismindeki bir vatandaş, "4 senedir bekliyorum. Elhamdülillah, çok şükür. Allah herkese nasip etsin. Allah'ım gidip gelmeyi nasip etsin inşallah. Duanın şekli olmaz, hepimizi affetsin ya Rabbim" ifadelerini kullandı ve telefonunda kız kardeşine gözyaşları içinde sevinçli haberi verdi. Aynı zamanda yanında bulunan eşi ise, "Gerçekten tarif edilemez bir duygu. Uzun yıllardır bekliyorduk. Umre ziyaretimizi yapmıştık ama hac daha farklı bir duygu. Uzun süre bekleyenlere de Allah nasip etsin" diye konuştu.

"KIZIM, ANNEM KABE'YE GİTSİN DİYE DUA EDİYORDU"

Aile yakınları ile gelen ve isimlerini ekrandan görüp duygulu anlar yaşayan Zehra Güler, "İnanıyordum, 14 sene oldu. Çok mutluyum. Bu sene çok emindim gideceğimizden. Küçük oğlumla yazılmıştım, kızım 4 yaşında. Eşim kendim kızım gideceğiz. Kızım, annem Kabe'ye gitsin diye dua ediyordu. Buradan çok dua etmişti. Çok mutluyum, inanılmaz mutluyum. 14 sene bayağı oldu, 28 yaşındaydım 40 yaşıma geldim" ifadelerine yer verdi ve 4 yaşındaki kızı annesi için ettiği duayı söyledi.

"2011'DE KURAYA GİRDİM, 16'NCI SENEM BU SENE"

Ekrandan ismini takip eden bir başka hacı adayı olan Ali Aydın, "Hayırlısı neyse o olsun. Nasip kısmet. 2011'de kuraya girdim, 15-16'ncı senem bu sene. Henüz bakıyorum adımı göremedim. Giden oldu, yakın akrabalarım gitti geldi. Memleketimize, devletimize, herkese dua ediyoruz. Gidemeyenlere de Allah nasip etsin. Her şeyin hayırlısını versin" şeklinde konuştu.

"16 SENEDİR BEKLİYORUM"

Kızı ile ismini ekranda takip eden hacı adayı Rabia Kırçiçek, "Bu sene 16'ncı çekilişimiz. İnşallah çıkar diye ümit ediyoruz. Merakla bekliyorum. 3-4 senedir geliyorum, aynı duygularım. Çıkar diye bekliyorum. Çevremden çıktığı oldu. Kızım gitti, yazıldı ve 1 sene sonra çıkmıştı ama ben 16 senedir bekliyorum. Tek temennim bekleyen herkese çıkması" dedi.

Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. 2026 yılı haccı için ise Türkiye'den çıkışlar, 18 Nisan-22 Mayıs 2026 tarihlerinde, hacdan dönüş 31 Mayıs-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu
