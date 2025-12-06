Kalp hastalarının vazgeçilmezi! Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı

Hacettepe Üniversitesi'nde (HÜ), ani kalp durmalarında veya kalp krizi vakalarında ilk yardım müdahalesinde kullanılacak 55 Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı kullanıma sunuldu.

Hacettepe Üniversitesi'nde dikkat çeken bir yenilik hayata geçti. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda üniversitede düzenlenen lansmanla tanıtılan 55 Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, üniversitenin "Güvenli Kampüs Ağı" projesi kapsamında hizmete alındı.

OED cihazının tanıtım toplantısına ASELSAN Genel Müdür Yardımcıları Taha Yücel ve Alaattin Dökmen, ASELSAN Araştırma İşbirlikleri ve Teknoloji Transfer Müdürü Yusuf Erdem, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ile üniversite yöneticileri ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

KALP HASTALARININ VAZGEÇİLMEZİ

Halk arasında "otomatik şok cihazı" olarak bilinen OED'ler, taşınabilir boyutlarda olması ve sağlık alanı dışındaki bireylerin de kullanabileceği şekilde Türkçe komutlar içermesiyle ani kalp durması veya kalp krizi vakalarında ilk yardım müdahalesinde kullanılabilecek. Proje kapsamında üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi'ne 20, Beytepe Yerleşkesi'ne ise 35 cihaz yerleştirildiği belirtildi.

"CİHAZI AÇTIĞINIZ ANDAN İTİBAREN TÜM TALİMATLARI KENDİSİ VERİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil, örnek bir güvenli kampüs ağı projesi oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

OED cihazlarının insanların yoğun bulunduğu alanlarda yer alması gerektiğini ifade eden Erbil, cihazın kullanımına ilişkin şunları kaydetti: "Cihazı açtığınız andan itibaren tüm talimatları kendisi veriyor. İçinden pedler çıkıyor, 'Pedleri takınız.' diyor, pedleri takıyorsunuz. 'Kabloyu takınız.' diyor, kabloyu takıyorsunuz. Bunları hazırladığınızda 'Çekilin, ritim analiz ediliyor.' uyarısı geliyor. Bu komutu duyunca hastadan uzaklaşıyorsunuz. Ardından şok öneriyorsa 'Herkes çekilsin.' şeklinde komut veriyor ve 'Şok düğmesine basınız.' diyor. Bu kadar kolay."

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Projede görev alan HÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Elif Öztürk İnce de ani şekilde kalbi duran kişilerde kalp masajının yanında şok vermenin önemini göstermeye çalıştıklarını anlattı.

Tıp Fakültesi öğrencisi İntörn Dr. Busenur Gündüz de "İhtiyaç halinde arkadaşlarımıza yardım edebilmemiz açısından bizi çok daha güvende hissettiren bir ortam oluştu. Hastaneye ulaşmadan önce müdahale edebilmemiz, temel yaşam desteğini güçlendirebilecek önemli bir adım." ifadelerini kullandı.