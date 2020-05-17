Hasan Kartal: Antrenmanlarda 'sosyal mesafeni koru' demek gülünç - Son Dakika

Hasan Kartal: Antrenmanlarda 'sosyal mesafeni koru' demek gülünç

Başkan Hasan Kartal, koronavirüs sürecinde takımın hazırlık dönemini ve ligin durumu değerlendirdi.

Hasan Kartal: Antrenmanlarda 'sosyal mesafeni koru' demek gülünç, System.String[]

Başkan Hasan Kartal, koronavirüs sürecinde takımın hazırlık dönemini ve ligin durumu değerlendirdi. Liglerin oynanmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Kartal, liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi veya sonlandırması gerektiğini belirtti.



Çaykur Rizespor olarak çok iyi motive olduklarını ifade eden Kartal, "Sporcularımıza koronavirüs testi yaptırdık ve hiç pozitif çıkmadı. Yine de tedbirlerimizi almış durumdayız. Evde kalan sporcularımız ve tesiste kalan sporcularımız kontrol altında, bu nedenle biz de bir problem çıkmaz. Voleybolda ve basketbolda bu kadar insan fazlalığı da yok. Ancak onlar da bu kararı aldılar, bu da bir korkunun olduğunu gösteriyor. Futbolun neden devam etmesini istiyorlar? Çünkü futbolun içinde dönen bir para var. Bu durum bana göre paraya dayanıyor ve mal candan daha öne geçiyor. Ekonomik problemler olmazsa bizim ligde tescil edilebilirdi. İnşallah büyük sıkıntılar olmaz" diye konuştu.


"HER TARAFI SIKINTILI BİR LİG OLACAK"


Hiçbir eksik olmadan antrenmanlara başladıklarını belirten Kartal, "Bu antrenmanlarda; 'sosyal mesafeyi koru, öyle yapma, böyle yapma' gibi şeyler biraz gülünç. Bunlar futbolda gülünç olan şeyler. Sosyal mesafe işini ortadan kaldırmak kaydıyla bu işi yapmak lazım, artık ne olacaksa bahtımıza demek istiyorum. Çünkü futbolda temas çoktur ve insanlar birbirine yaklaşır. Ama sen sosyal mesafeyi, 'futbolda antrenman yaparken koru' dersen onun adı antrenman olmaz. Hocamız da gereğini yapıyor. İlk maçımız daha önce koronavirüs vakaları görülen Galatasaray ile olacak. Maçtan sonra yine test yapmak lazım. 14 günlük bir karantina söz konusu. Her tarafı sıkıntılı bir lig olacak. Sporcular için bu işin buluşmama riski yok ama federasyon; 'bu virüs, herkese bulaşacak nasıl olsa bulaşsın gitsin' diyorsa böyle bir mantık çerçevesinde futbol oynatılabilir. Ama 'bulaşma riskini önleyelim, yayılmasını engelleyelim' düşüncesi varsa ona göre yol belirlenmelidir. ya bu ligi ileri bir tarihi kaydırmak lazım ya da bir şekilde bunu sonlandırmak lazım" şeklinde konuştu.


"SONUÇLAR ADİL OLMAZ"


Ligin adil bir şekilde tamamlanmayacağını düşündüğünü belirten Kartal, "Müsabakalar başladıktan sonra takımlara test yapıldığında bu vakalar daha da yukarıya çıkacak. Bunun olmaması gerekiyor. Ülke böyle sıkıntılı bir sürecin içindeyken bu tarz konuları konuşmamız bana ters geliyor. Ancak Rizespor'da hiçbir problem yok, hazırlıklıyız ve antrenmanlara devam ediyoruz. Ama bu lig bittiği zaman da sonuçların çok adil olacağını zannetmiyorum. Avrupa'daki liglerdeki takımlar önlemlerini aldıysa ve takımlarını izole ettiyse problem yok. Ama bu durum problem çıkmayacak anlamına gelmez, tüm takımların korunması lazım. FIFA'nın alacağı bir kararla bu işin tamamen sonuçlandırılması gerekiyor. Bu problem dünyayı ilgilendiriyor ve o nedenle dikkat etmek lazım. Ayrıca ödeme konusunda yayıncı kuruluş ile sıkıntı çıkacağını düşünüyorum. Yayıncı kuruluş 8 maç için belki bir sıkıntı yaratabilir. Lig başlar ve kalan maçlar o arada oynatılabilir veya liglerin başladığı tarihte bu kalan 8 maç oynatılır, ondan sonra lig devam eder. Böyle bir çözüme gidilebilir" ifadelerini kullandı.


Hasan Kartal, Rizespor, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:17 

Son Dakika Spor Hasan Kartal: Antrenmanlarda 'sosyal mesafeni koru' demek gülünç - Son Dakika Spor
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