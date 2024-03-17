Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Vizyon Projelerini Tanıttı

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı'nda Kartal'ın Gelecek Vizyonu' adlı proje tanıtımında ilçede hayata geçirilen ve gelecek 5 yılda gerçekleştirilecek çalışma ve projeleri anlattı.

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtımı öncesinde komşuları ile iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Yüksel, sonrasında ise ilk olarak 5 yıllık görev süresinde gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra yaptığı hizmetler ve yatırımları anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bir video ile vatandaşlara seslendiği programın ikinci bölümünde ise Başkan Yüksel, yeniden seçilmesi halinde gerçekleştireceği proje ve yatırımları sıraladı.

Program ve iftar yemeğine ilgi büyük oldu. Kültür Merkezi'nin bahçesine yüzlerce masa kurularak hazırlanan iftar programında Başkan Yüksel, komşularıyla birlikte iftarını açtı. Ardından Kültür Merkezi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen lansman, nikah salonuna kurulan dev ekranlara da canlı olarak yansıtıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa; Başkan Yüksel ve ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Parti Meclisi üyeleri Sinan Kırçiçek ve Emin Umut Dikili, Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik, İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı Erdem Kara, CHP İstanbul İl yöneticileri ve Kartal İlçe Başkanı Mert Polat ve yönetiminin yanı sıra Kartal Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2019-2024 YILLARI ARASINDA YAPILANLAR ANLATILDI

Başkan Yüksel, yaklaşık 2 saat süren ve iki bölümden oluşan bir sunum yaptı. Programın ilk bölümünde 5 yıllık hizmet döneminde gerçekleştirdiği projeleri ve altyapı yatırımlarını ayrıntılı şekilde aktaran Yüksel, '2019-2024 Kartal'da Neler Yaptık' adlı bir sunum gerçekleştirdi. Bu bölümde Komşu İletişim Merkezi'nin kuruluşu, alınan 800 bine yakın çağrı gibi konulara değinen Yüksel, Kartal'ın kronik sorunlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çözüldüğü altyapı yatırımlarını anlattı. 2250 sokağa sahip Kartal'ın her yıl 200-250 sokağı yenilemeye gayret ettiklerini ifade eden Yüksel, toplam 100 bin metrekare büyüklüğünde 33 yeni park yaptıklarını ve toplam 72 bin metrekare büyüklüğünde 100 parkı yenilediklerini paylaştı. Dragos Su Sporları İskelesi, Atalar ve Karlıktepe Spor Merkezleri gibi yatırımları sıralayan Yüksel, Makine Hangar, Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu, Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi, Mustafa Necati Etüt Merkezi, Gezegen Kafe Sosyal Tesisleri, Afet Koordinasyon Merkezi, Aşevi ve Gıda Bankası, Lojistik Merkezi, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi gibi projeleri anlattı.

Yüksel, 494 hektar alanda planlama çalışması yaptıklarını ve 40 yıldır bitmeyen planları hayata geçirdiklerini söyledi. 8 farklı imar planı bitirdiklerini kaydeden Yüksel, görev süresi boyunca meydana gelen 4 depremin ardından Kartal'daki yapı stoku ile ilgili çalışma yaparak 27 bin 142 yapı ile ilgili ayrıntılı bir veri tabanı oluşturduklarını söyledi. Kartal'ın 12 farklı noktasına Kandilli Rasathanesi ile birlikte yeni sismik cihazlar yerleştirdiklerinin ve Dragos İskelesine de Tsunami Erken Uyarı Sistemini yine Kandilli Rasathanesi ile birlikte kurduklarını kaydeden Başkan Yüksel, ilk bölüm konuşmasını bitirdi.

İMAMOĞLU'NDAN KARTALLILARA SÜRPRİZ

Tanıtım programının bir sürprizi ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kartallılara barkovizyon eşliğinde hitap ettiği videosu oldu. Başkan İmamoğlu, Kartal'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeleri ve yatırımlarını anlattı.

AİLE OKULU, ENGELLİ SPOR MERKEZİ VE YENİ SAĞLIK POLİKLİNİĞİ MÜJDESİ

Programın ikinci bölümünde ise Başkan Yüksel, sosyal dayanışma ekonomisini güçlendirmek için Aile Okulu'nu kuracaklarını ve Esentepe'de Gönül Çarşısı'nın da içinde bulundu alanın var olan Engelli Spor Merkezi ve yeni yatırımlar ile iyilik kampüsüne dönüşeceğini söyledi. Yüksel, Kaymakamlığın arkasında yer alan yeni sağlık polikliniğinin çok kısa sürede açılacağını ve içinde röntgen ve ultrason hizmetinin de yer alacağını sözlerine ekledi. Kartal'da Etap 1 Etap 2'nin hayata geçmesi ile bu alanda bir sağlık yatırımı planladıklarını kaydeden Yüksel, sokak hayvanları için barınak ve rehabilitasyon merkezi projelerinin olduğunu ve Orman Bakanlığı'nın tahsis sağladığı anda harekete geçeceklerini ifade etti. Tüm mahallelerde üstyapı yatırımlarına devam edeceklerini ve başta aydınlatma olmak üzere prestij caddelerinin artırılacağını söyledi.

Kartal'da kreş olmayan mahalle bırakmayacaklarını ve İBB'nin de yeni kreş yatırımları olacağını kaydeden Başkan Yüksel, Cevizli, Çavuşoğlu, Esentepe, Karlıktepe, Orhantepe, Topselvi, Yakacık Yeni ve Yunus Mahalleleri'ne kreş yatırımları yapılacağını belirtti.

KÜLTÜR-SANAT VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Ali Ekber Çiçek Sanat Akademisi'nin açılacağını ve var olan kız yurdu ile birlikte yeni dönemde yeni bir kız yurdunu daha Kartal'a kazandıracaklarını belirten Başkan Yüksel, Kartal Cem Evi Vakfı ile iş birliği yaparak bir kız yurdunun yanı sıra Atalar Kültür Merkezi ve Kütüphaneyi de yapacaklarını sözlerine ekledi. Kartal'a E-Spor Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) yapacaklarını aktaran Yüksel, Makine Hangar ile birlikte bu merkezin Kartallı gençlere büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

SPORDA TESİSLEŞME, KENT MEYDANLARI VE AYDOS ORMAN PARKI

Yakacık Kültür Evi ve Yaşam Merkezi'ni bitirmek üzere olduklarını belirten Yüksel, Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Kültür Merkezi'nin de çok yakında hizmete gireceğini söyledi. Yeni dönemde Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'ni yenileceklerini kaydeden Başkan Yüksel, Uğur Mumcu Cem Evi'nin yanı sıra Uğur Mumcu Kent Meydanı'nı da bitireceklerini dile getirdi. Yüksel, Gezegen Kafe'si olmayan mahalle bırakmayacaklarını belirterek sporda tesisleşmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Gümüşpınar Kapalı Pazar Alanı'nı ve Atık Getirme Merkezi kuracaklarını söyleyen Başkan Yüksel, 40 yeni park yapacaklarını ve 70 parkı yenileceklerini, 10 milyon metrekarelik Aydos Orman Parkı'nı da yapacaklarını paylaştı.

KARTAL'IN 2024-2034 VİZYONU HAZIR

Kartal'ın 2024-2034 vizyonunu belirleyen bir proje yaptıklarını söyleyen Başkan Yüksel, Kartal Batı Merkez Projesi ile Etap 1 ve Etap 2 olarak adlandırılan alanın Kartal'ın açık çarşısı ile yeni bir ticari merkez olacağını belirtti. Başkan Yüksel, yıllar sonra bu bölgenin artık bir planı olduğunu ifade ederek bölgede dönüşümün başladığını söyledi. Kartal'ın Doğu Merkez Projesi'ni de hazırladıklarını kaydeden Başkan Yüksel, 8 mahalleyi ilgilendiren 257 hektarlık alandaki 40 yıllık planlama çalışmasını tamamlamayı başardıklarını, yeni dönemde burada da akıllı binalarla dönüşümün başlayacağına dikkati çekti. Eski taş ocağının bulunduğu alanı Taş Ocağı Sosyal Yaşam Alanı olarak öngördükleri ve buranın doldurulmasına engel olduklarını kaydeden Yüksel, 313 dönüm büyüklüğündeki alanın kurtarılmasında pay sahibi olduklarını ifade etti.

KARTAL YENİ MERKEZ PROJESİ HAYATA GEÇECEK

Kartal'a yeni merkez projelerinin olduğunu ve eski stadın da olduğu Kaymakamlıktan Neyzen Tevfik Meydanı'na kadar olan 60 dönümlük alanla ilgili bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Yüksel; konut, turizm, ticaret, kültür ve yaşam alanlarından oluşan proje tamamlandığında ortaya yeni bir meydanın ortaya çıkacağını söyledi. Bu yeni meydanın Kartal'ın yeni bir çekim merkezi olacağını vurgulayan Yüksel, bu alanın tam karşısındaki 4 adanın da bu dönüşümden etkileneceğini aktardı. Kartal'ın Rıhtım Projesi'ni hayata geçireceklerini ve Hamam Sokak, Ankara Caddesi ve Rıhtım Caddesi'nin ticaret ve eğlence alanlarını da içine alan bölgeyi yeni bir görünüme kavuşturacaklarını açıkladı. Başkan Yüksel, projenin Marmaray ile sahil bandı arasını kapsayacağını duyurdu.

AKILLI KENT HEDEFİ

Kartal'a Teknokent kazandıracaklarını açıklayan Başkan Yüksel, burada üniversite, sanayi, belediye iş birliğini hayata geçireceklerini ve teknoloji odaklı yatırımları teşvik etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kartal'ı akıllı bir kent haline getirmek için çalışacaklarını ve Kartal'ın dijital bir ikizini oluşturarak ilçenin elektrik, su, ulaşım, güvenlik, atık yönetimi, tarım, itfaiye, imar, planlama, afet yönetimi gibi alanlarda daha doğru modeller geliştirebileceklerini ve bu sayede hizmet ve yatırımların yönetimini tek bir kontrol noktasından gerçekleştirebileceklerini söyledi. Başkan Yüksel, tüm katılımcılara teşekkür etti, vatandaşlardan destek isteyerek sunumunu sonlandırdı.