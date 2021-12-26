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Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu! - Son Dakika

Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu!

26.12.2021 09:46

Kendisini "Mesih" ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı'nın doğum gününü kutladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, doğum günü pastasındaki mumu üfleyen Mezarcı'nın arkadaşlarının "İyi ki doğdun Mesih, mutlu yıllar Mesih" yorumlarını yapıldığı görülüyor.

Kendisini "Mesih" ilan eden Eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Noel'de kendi doğum gününü kutladı. Doğum gününü kutladığı görüntüleri "Mesih" isimli Twitter hesabından paylaşan Mezarcı, sosyal medyada bir anda gündem oldu.

"İYİ Kİ DOĞDUN MESİH, MUTLU YILLAR MESİH"

Görüntülerde, Mezarcı'nın doğum günü pastasındaki mumları üflerken arkadaşlarının da kendisine "İyi ki doğdun Mesih, mutlu yıllar Mesih" dedikleri duyuluyor.

"MESİH, 2021 NOELİNİ ŞAHİTLERİYLE BİRLİKTE KUTLUYOR"

Mezarcı doğum günü kutlama görüntülerini kendisine ait Twitter hesabından "Mesih bu akşam 2021 Noelini şahitleriyle birlikte Düzce'deki evinde kutluyor..." ifadeleriyle paylaştı.

Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu! Çevresindekiler 'İyi ki doğdun Mesih' dedi

HASAN MEZARCI KİMDİR?

Hasan Mezarcı, 11 Mayıs 1954 tarihinde Düzce'nin Aydınpınar Köyünde doğdu. Babası Rasim Mezarcı, annesi Fikrîye Çil; Hasan Mezarcı sekiz aylıkken boşandı. İlkokuldan sonra Düzce Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlığını yaptı ve İmam-Hatip Okulu'na girdi. İmam-Hatip'i bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. İlahiyat okurken medrese tahsili de aldı.

Hasan Mezarcı, öğrencilik yıllarında müezzinlik ve imamlık yaptıktan sonraki yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve Tarım Bakanlığı'nda memurluk yaptı. Müftülüğe Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde başladı. Askerliğini yaparken yedek subay olarak, Adana 6. Kolordu Komutanlığı'nda Basın ve Halkla İlişkiler subayı vazifesinde bulundu.

Askerlik görevi bittikten sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesine müftü olarak atandı. Daha sonra da İstanbul'un Ümraniye ilçesinde tayin edildi. Akyazı'da 5, Ümraniye'de ise 3,5 yıl görev yaptı. Müftülük yaptığı bölgeden 6 Kasım 1991 tarihinde İstanbul'dan Refah Partisi milletvekili adayı olarak seçimlere girdi ve seçildi. 6 Kasım 1991 – 24 Aralık 1995 tarihleri arasında 19.dönem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı.

Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu! Çevresindekiler 'İyi ki doğdun Mesih' dedi

CEZAEVİNDE AKIL SAĞLIĞINI YİTİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Hasan Mezarcı yakın tarihle açıklamaları ile dikkatleri çekti ve bu sebeple partisinden ihraç edildi. Daha sonra hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevindeyken psikolojik ve biyokimyasal işkenceye maruz kalarak akıl sağlığını yitirdiği iddia edildi. 1997 yılında çıktığı cezaevinde yatarken Allah tarafından peygamber ilan edildiğini belirterek kendisini Mesih ilan etti.

Mezarcı, hapishaneden çıktıktan sonra Almanya'ya göç etti. Üç yıl aradan sonra televizyonlarda kendisi bu sefer kulağında küpeleri, bileklerinde bilezikleri, boynunda kolyesi, sarıya boyattığı uzun saçları, elinde bastonu, tepeden tırnağa altın sarısı entarisi ile görüldü. Reha Muhtar onunla bir röportaj yaptı.

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 'Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret' suçundan kesinleşmiş 1 yıl hapis cezası alan Mezarcı, yaklaşık 3 yıl yaşadığı Almanya'dan 9 Nisan 2001 tarihinde Türkiye'ye dönünce cezasını çekmesi için gönderildiği Edirne'nin İpsala Kapalı Cezaevi'nde de 3 ay yattı. Daha sonra Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre cezasını tamamlayarak 6 Mayıs 2002'de tahliye oldu.

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Hasan Mezarcı, İstanbul, Doğum, Noel, Güncel, Son Dakika

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