Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var
Yaşam

Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var

Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var
09.01.2026 11:02
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 28 yaşındaki Gülcan Yazıcı, eşinin 12 yıl hapis cezası alıp cezaevine girmesinin ardından kayınvalidesi tarafından 3 çocuğuyla birlikte evden çıkarıldı. Gidecek yeri kalmayan Yazıcı, çocuklarıyla Körfez Devlet Hastanesi'nin mescidinde bir gece geçirdi. Durumun fark edilmesi üzerine hayırseverler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi devreye girerek anne ve çocukları geçici barınma merkezine yerleştirdi. Ailenin kısa süre içinde kiralanan yeni eve taşınacağı bildirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eşinin 12 yıl hapis cezası almasının ardından kayınvalidesi tarafından evden kovulan Gülcan Yazıcı (28), 3 çocuğuyla birlikte hastane mescidine sığındı. Erkek çocuğunu bırakıp gitmesi istenen, ancak evlatlarını ayırmayan annenin yardımına hayırseverler ve belediye koştu.

Olay, Körfez ilçesinde meydana geldi. 3 çocuk annesi Gülcan Yazıcı'nın eşi, işlediği suç nedeniyle yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İddiaya göre cezanın onanarak eşinin cezaevine girmesinin ardından, birlikte yaşadıkları kayınvalidesi Gülcan Yazıcı'yı evde istemedi. Kayınvalidesinin, "Erkek torunumu bırak, diğerlerini al git" teklifini reddeden genç kadın, 3 çocuğunu da yanına alarak evden ayrıldı. Gidecek yeri olmayan ve eşinin daha önce evdeki eşyaları satması nedeniyle maddi imkansızlık yaşayan Yazıcı, çocuklarıyla birlikte Körfez Devlet Hastanesi'nin mescidine sığındı.

Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var

Bir geceyi hastane mescidinde geçiren ailenin durumunu fark eden vatandaşlar, Kocaeli Hayırseverler Derneği'ne ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen dernek yönetimi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, anneyi ve çocuklarını bulunduğu yerden aldı. Aile, geçici olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.

"ÇOCUKLARI ALIP HASTANE MESCİDİNE GİTTİM"

Gülcan Yazıcı, evden çıktıktan sonra çocuklarıyla birlikte yaşadığı süreci şu şekilde anlattı: Yazıcı, "Kayınvalidemle birlikte kalıyordum. Eşim cezaevinde, 12 yıl ceza almıştı. Cezayı duyduklarında beni ve çocuklarımı dışarı attılar, bize bakmak istemediler. Önce bir kız arkadaşıma gittim, iki gün onun yanında kaldım. Ancak annesi bizi kabul etmediği için bir sorun çıkmasın diye oradan ayrılmak zorunda kaldım. Çocukları alıp hastanenin mescidine gittim. Bir geceyi orada geçirdik. Sonra çevredeki yardımseverlere ve derneğe ulaşıp sesimi duyurdum" ifadelerini kullandı.

Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var

"EVLATLARIMIN HİÇBİRİNİ ONLARA VERMEK İSTEMİYORUM"

Eşi cezaevine girmeden önce ayrı bir kiralık evleri olduğunu söyleyen Yazıcı, "Ben annemin yanına giderken eşim evdeki tüm eşyaları satmıştı. Bu yüzden yaklaşık altı ay boyunca kayınvalidemle birlikte kaldık. Eşimin uzun süreli bir ceza aldığını öğrenince, kayınvalidem 'size bakamam' diyerek bizi istemedi. Zaten kız çocuklarını istemiyorlar, sadece erkek çocuğunu istiyorlar. Ben de evlatlarımın hiçbirini onlara vermek istemiyorum. Evden ayrılırken yanıma hiçbir eşya almadım; zaten eşyalar kayınvalideme aitti, her şeyi öylece bırakıp geldim" diye konuştu.

Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var

"AİLEMİZİ YENİ YUVASINA KAVUŞTURACAĞIZ"

Dernek yönünden sürecin işleyişini aktaran Kocaeli Hayırseverler Derneği yönetiminden Mehmet Aksakal, "Üç çocuklu bir anneden oluşan bu ailemizi, dün aldığımız bir ihbar üzerine Devlet Hastanesi'nin mescidinde bulduk. Duruma anında müdahale ettik. Ailemizi önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nün konukevinde misafir ettik. Ailemiz için yeni bir ev tutulması ve eşyalarının yerleştirilmesiyle ilgili tüm faaliyetlerimiz sürüyor. İnşallah bir iki gün içerisinde ailemizi yeni yuvasına kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Temel ihtiyaçları karşılanan ailenin, tadilatı süren kiralık eve yerleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var

  • doganyildiz077 doganyildiz077:
    Allah razı olsun vesile olanlardan 0 0 Yanıtla
Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var
