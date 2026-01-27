Hortum Serik\'te Zarar Verdi

HORTUM SERİK'TE SERALARI YIKTI

Antalya'da gece saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde yaklaşık 60 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Sadece çilek seralarında 10 milyon liralık zarar oluştuğu kaydedildi. Kozağacı Mahallesi'ndeki seralar da fırtına nedeniyle yerle bir oldu. Ziraat mühendisi Ercan Küçükkaya, "Hortum baya bir serayı yıkarak buraya kadar gelmiş. Bu alanda 10 çiftçinin arazisi var. Seraları ortalarından yıkarak geçmiş. Bizim baktığımız çilek tarlasında, ürün kaybıyla beraber 10 milyon liradan fazla maddi hasar var. Ürünler şu anda yağmur görüyor, bu nedenle hasat edemeyeceğiz. Bu durum 1,5 aylık ürün kaybına neden olacak. Burada 60 dönüm yer var. Çamur olduğu için şu an burada çalışmak da mümkün değil. Kumköy bölgesindeki çilek seraları da geçen yağışta zarar gördü. Çileğin hasadı 5 ay kadar sürüyor. Şu an en verimli olduğu dönemdi ve bu dönemde bir hasar aldı" dedi.

DEMRE'DE ZARAR GÖREN SERALAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kaş ilçesinde hortum oluştu; bazı evlerin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi, seralar zarar gördü. Demre ilçesinde de hortumun zarar verdiği seralar dron ile görüntülendi. Görüntülerde; çok sayıda seranın plastik kaplamasının yırtıldığı, bazılarının yıkıldığı görüldü.

KUMLUCA'DA 150 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Kumluca ilçesinde dün Mavikent, Beykonak, Kum, Toptaş ve Sarıkavak mahallelerinde etkili olan hortum nedeniyle yaklaşık 150 dönüm sera zarar gördü. Bazı evlerin çatılarında hasar oluştu. Evi zarar görenler, çatıyı onarmaya çabaladı. Enerji nakil hatlarındaki hasar nedeniyle elektrik kesintisi bazı sokaklarda devam ediyor. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Mavikent Mahallesi'nde hortumdan zarar gören seralar dron ile görüntülendi. Görüntülerde; plastik kaplaması yırtılan ve çöken seralar yer aldı.

'HORTUM GELDİ, YIKTI GEÇTİ'

Mavikent Mahallesi'nde hortumda yaşadığı paniği anlatan Adem Kaptan (35), "Yoğun gürültü ile uyandık. Hemen yan tarafımızdaki evin çatısını hortum alıp fırlattı" dedi.

Biber ürettiği serası zarar gören Bülent Başbuğ (48), "Akşam hortum geldi, yıktı geçti. Bir anda ortalık karıştı. Seralarımda üç burun ve sivri çeşidi biberlerim vardı. Daha dün topladım. Akşamına da hortum yaşandı" diye konuştu.

'DEVLETİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise şunları söyledi:

"Bölgemizden 3 hortum geçti. Biri Mavikent Yalı mevkisinde. Burada yaklaşık 150 dönüm sera zarar gördü. Sağanak devam ediyor. Can kaybı ve yaralımız yok. Enkaz kaldırma çalışmalarına acilen başlamamız lazım. Ancak rüzgar, yağmur devam ediyor. Devletimizden ciddi destek bekliyoruz. Sahada hasar tespitleri yapılıyor. Yağıştan dolayı sahada ciddi çalışma yapamıyoruz."

NAR VE ZEYTİN BAHÇELERİ SU ALTINDA KALDI

Döşemealtı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve uzun süre etkisini sürdüren sağanak ve dolu, ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık 1 saat süren dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, bilanço günün ilk ışıklarıyla belirginleşti. İlçe merkezinde Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bölgede nar ve zeytin bahçeleri sular altında kalırken, milyonluk villaların yer aldığı arsalar göle döndü. Bazı vatandaşlar, evlerinden kepçelerle çıkarılırken; bazıları da konutlarına girmek için büyük mücadele verdi.

Semih ERSÖZLER-Namık Kemal KILINÇ-İrem BAŞDAŞ-Ramazan SARIKAYALI-Veli KÖKEN/ANTALYA,