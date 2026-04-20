IBAN mağdurlarına af geliyor mu? Avukat Ahmet Karaca yanıtladı - Son Dakika
IBAN mağdurlarına af geliyor mu? Avukat Ahmet Karaca yanıtladı

IBAN mağdurlarına af geliyor mu? Avukat Ahmet Karaca yanıtladı
20.04.2026 17:02
IBAN mağdurlarına af geliyor mu? Avukat Ahmet Karaca yanıtladı
Avukat Ahmet Karaca, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. IBAN dolandırıcılığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Karaca, mağdurların hesaplarına gelen para nedeniyle ceza alabildiğini ve yakın gelecekte bir af düzenlemesinin gündemde olmadığını söyledi.

IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları artarken, mağdurların hukuki durumu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Avukat Ahmet Karaca, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede hem dolandırıcılık yöntemlerini hem de yargı sürecindeki sorunları anlattı.

Son dönemde artan IBAN dolandırıcılığı vakaları, birçok kişiyi mağdur ederken hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Avukat Ahmet Karaca, hem dolandırıcıların yöntemlerini hem de mağdurların karşı karşıya kaldığı riskleri değerlendirdi.

“MAĞDURLAR DA CEZA ALABİLİYOR”

Karaca, IBAN dolandırıcılığında dikkat çeken bir detaya işaret ederek, “IBAN mağdurları hesaplarına para geldiği için ceza alıyor” dedi. Bu durumun birçok kişi için beklenmedik sonuçlar doğurduğunu belirtti.

IBAN mağdurlarına af geliyor mu? Avukat Ahmet Karaca yanıtladı

“AF DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE YOK”

Mağdurların en çok merak ettiği konulardan birine de açıklık getiren Karaca, “Yakın gelecekte IBAN mağdurlarına af gözükmüyor” ifadelerini kullandı. Bu nedenle vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

“DOLANDIRICILARIN TÜM HAREKETLERİ TESPİT EDİLEBİLİYOR”

Dolandırıcılık yöntemlerine değinen Karaca, “Dolandırıcılık çeteleri, paraları transfer ederken IBAN’ları ve finansal kurumlardaki hesapları kullanıyor” dedi. Ayrıca, “Dolandırıcılar, parayı kripto borsasına ya da kendi soğuk cüzdanına çekse de hepsi tespit edilebiliyor” sözleriyle sürecin takip edilebilir olduğuna dikkat çekti.

“SORUŞTURMALARDA ETKİN BİR SORUŞTURMA YAPILAMIYOR”

Yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaca, “Soruşturmalardaki en büyük sıkıntı, savcılık aşamasında etkin soruşturma yapılamamasıdır” diyerek mevcut sistemdeki aksaklıklara işaret etti. Bu durumun hem mağdurlar hem de adalet süreci açısından önemli sorunlar doğurduğunu ifade etti.

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Mahkeme, Son Dakika

Son Dakika Dolandırıcı IBAN mağdurlarına af geliyor mu? Avukat Ahmet Karaca yanıtladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank
ABD yargısından Trump’a ikinci şok... Hukuksuz alınan gümrük vergileri iade ediliyor ABD yargısından Trump’a ikinci şok!... Hukuksuz alınan gümrük vergileri iade ediliyor
Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı
CHP’nin yeni şarkısı çok konuşulacak CHP’nin yeni şarkısı çok konuşulacak
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia

17:50
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
SON DAKİKA: IBAN mağdurlarına af geliyor mu? Avukat Ahmet Karaca yanıtladı - Son Dakika
Advertisement
